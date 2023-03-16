Отчуждение 40% акций Ferrexpo подорвет доверие американских и британских инвесторов к Украине

Как отмечают эксперты, давление происходит, в частности, со стороны правоохранителей и сопровождается нарушением прав инвесторов, международного и украинского законодательства. Если ситуация не изменится, Украина может утратить инвестиционную привлекательность для иностранцев, рассказал 24 каналу Денис Саква, старший аналитик Dragon Capital.

Разбираемся, что в целом спровоцировало проблему и какие дела вызвали резонанс в обществе.

Одно из самых показательных дел: что известно об исках против Ferrexpo

В 2002 году Ferrexpo приобрела более 40% акций Полтавского ГОК у VS Energy. Среди бенефициаров последней тогда были российские бизнесмены и политики. Сумма сделки составила 27 миллионов долларов.

В 2005 году россияне оспорили соглашение трехлетней давности. Дело рассматривалось 10 лет и в конце концов в 2015 году Высший хозяйственный суд принял сторону Ferrexpo.

В то же время в 2020 году история получила продолжение. Тогда Северный апелляционный хозяйственный суд принял сторону истца. Уже в сентябре 2022-го компания Ferrexpo получила решение апелляционного суда, отменившее покупку 40% акций Полтавского ГОКа.

“Это очень странное решение суда, касающееся дела, которому уже более 20 лет и по которому Ferrexpo уже получило решение Высшего суда. Апелляционный суд назначил вернуть владельцам 40% текущего количества акций компании, несмотря на то, что отменяется продажа совсем другого количества”, – прокомментировал дело Саква.

Дело передано в Верховный суд. Директор швейцарской Ferrexpo AG Вольфрам Куони надеется, что в ближайшее время суд примет справедливое решение.

Почему Верховный суд обязан принять сторону Ferrexpo

Ferrexpo – единственное крупное горнодобывающее предприятие в Украине, чьи акции торгуются в премиальном листинге Лондонской фондовой биржи. Инвесторами компании являются крупные корпоративные инвестиционные компании и пенсионные фонды, в частности Schroder Investment Management и BlackRock.

“Это компания, которая торгуется на LSE и есть своего рода blue chip. Акции Ferrexpo наиболее ликвидны среди украинских компаний, торгующихся за границей”, – отметил эксперт.

Ferrexpo уже инвестировала в свою деятельность в Украине более 3 миллиардов долларов США, уплатила более 1,3 миллиарда долларов США прямых налогов в бюджет страны, оказала прямую поддержку местным громадам и является одним из крупнейших работодателей в Полтавской области.

Вклад в экономику Украины составляет 1,3%, а совокупный вклад компании в ВВП в 2021 году составил 2,65 млрд долларов США. К тому же, компания экспортирует 100% своей продукции, что обеспечивает постоянное поступление валютной выручки в Украину. Несмотря на войну компании Ferrexpo продолжают работать и поддерживать экономику страны.

Доля компании в капитальных инвестициях промышленности Украины достигла 5,2% в 2021 году / Инфографика Ferrexpo

С учетом перечисленного Верховный суд в системе судоустройства страны должен не допустить отчуждения 40% акций группы. Однако, пока этот произвол продолжается, создается впечатление, что государство не заинтересовано в привлечении иностранных инвесторов.

Что случится, если решение суда будет не в пользу Ferrexpo

По словам директора группы Ferrexpo, первоначальное соглашение было правильно оформлено со всех точек зрения. Поэтому в компании убеждены, что суд примет решение, подтверждающее законность соглашения. Дополнительным аргументом должно стать решение Высшего хозяйственного суда от 2015 года.

Однако, если государственный орган поддержит истцов, Украине предстоит серьезный удар по инвестиционной привлекательности. Ведь западные партнеры сейчас оценивают, способна ли украинская судебная система защитить право собственности.

“Конечно, это будет дополнительным аргументом для иностранных инвесторов, почему в Украину лучше не инвестировать. Ибо никакие предыдущие решения судов не дают гарантий, что новые судьи не решат "порешать" все по-новому. Фактически у миноритарных владельцев Ferrexpo будет отобрано почти 40% активов”, – заключает он.

В то же время, по словам Саквы, если суд встанет на сторону истца, Ferrexpo будет вынуждено обращаться в международные суды, но уже с иском против государства Украина.