Отчитываться Путину о больших победах на 9 мая не удалось, - Маломуж

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Отчитываться Путину о больших победах к 9 мая не удалось. У него нет сегодня ресурсов для того, чтобы заявить о новых стратегических операциях. Он заявлял об угрозе НАТО, об угрозе фашизма, обо всех этих фейках. У Путина и его командования нет того драйва, нет позиции, что они победители. Они видят, что проигрывают. Стратегически и идеологически они уже проиграли. Парад показал, что нет мотивации. Они пытаются оправдываться в своих действиях и мифических угрозах - это уже не работает", - отметил Николай Маломуж.

Экс-глава Службы внешней разведки подчеркнул, что Путин не готов объявить мобилизацию. Большие провалы вышли на фронте.

"По задумке, 9 мая они должны были сказать, что Мариуполь захвачен. Но этого не произошло. Путин не смог продемонстрировать победу и не рискнул объявить мобилизацию, потому что это вызовет непонимание в российском обществе. Уже недовольны военные. Россияне и солдаты говорят о том, что не ко времени празднования", - заметил Николай Маломуж.

Генерал добавил, что противник снимает с боевых дежурств и резервов танки, бронетранспортеры, гаубицы старых времен, подтягиваются военнослужащие скрытым путем.

"Украина вооружается оружием четвертого, пятого и даже шестого поколения, но Путин предусматривает ряд агрессивных операций в отношении Украины. Он будет навязывать свои соглашения и позицию. Мы на эти процессы не идем, мы готовы к переговорам о полном освобождении территорий и восстановлении суверенитета Украины", - подытожил Николай Маломуж.

Россия продолжает отправлять своих срочников на войну в Украине, хотя официально отрицает это.

етр Порошенко в эфире телеканала MSNBC призвал американских союзников включить в ленд-лиз системы противовоздушной обороны и истребители.

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