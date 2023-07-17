Об этом сообщили в СБУ.

По данным спецслужбы, информатор получил задание сразу после воздушной атаки на город. Больше всего ФСБ интересовало количество погибших и травмированных в результате огневого поражения. Также россияне пытались получить данные о принадлежности потерпевших к Силам обороны Украины.

Фото: СБУ

Кроме того, осведомитель ФСБ отслеживал места базирования и перемещения украинских защитников на территории прифронтового города. Эти данные оккупанты нуждались в подготовке новых воздушных ударов по региону.

СБУ разоблачила и задержала мужчину, когда он выполнял новую задачу вражеских кураторов в Краматорске.

По данным следствия, местного жителя спецслужба РФ привлекла к сотрудничеству весной этого года. В поле зрения ФСБ он попал из-за антиукраинских комментариев в разных телеграмм-каналах. Последующую коммуникацию осуществляли через мессенджер. Для конспирации фигурант зарегистрировал свой аккаунт под вымышленным именем.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении. В настоящее время мужчина находится под стражей.

Примечание. Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.