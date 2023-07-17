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"Отчетал" ФСБ о последствиях удара по кафе в Краматорске: СБУ задержала в Донецкой области вражеского информатора

17 июля, 2023 понедельник
12:25
Криминал

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Донецкой области информатора ФСБ. Он собирал разведданные о последствиях ракетного удара России по кафе в Краматорском центре 27 июня

Об этом сообщили в СБУ.

По данным спецслужбы, информатор получил задание сразу после воздушной атаки на город. Больше всего ФСБ интересовало количество погибших и травмированных в результате огневого поражения. Также россияне пытались получить данные о принадлежности потерпевших к Силам обороны Украины.

СБУ затримала інформатора

Фото: СБУ

Кроме того, осведомитель ФСБ отслеживал места базирования и перемещения украинских защитников на территории прифронтового города. Эти данные оккупанты нуждались в подготовке новых воздушных ударов по региону.

СБУ разоблачила и задержала мужчину, когда он выполнял новую задачу вражеских кураторов в Краматорске.

СБУ затримала інформатора

СБУ затримала інформатора

По данным следствия, местного жителя спецслужба РФ привлекла к сотрудничеству весной этого года. В поле зрения ФСБ он попал из-за антиукраинских комментариев в разных телеграмм-каналах. Последующую коммуникацию осуществляли через мессенджер. Для конспирации фигурант зарегистрировал свой аккаунт под вымышленным именем.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении. В настоящее время мужчина находится под стражей.

Примечание. Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

  • 14 июля СБУ сообщила, что в Донецкой области был задержан информатор ФСБ России. Муж превратил свой дом в "наблюдательный пункт" за ВСУ и передавал оккупантам информацию о передвижении украинских войск и техники
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