Отчет ОК "Юг": Россия пытается подлатать черноморский флот "утопленниками"
Ощутимо уменьшенное количество корабельно-катерного состава черноморского флота российское руководство приказало подлатать "утопленниками"
Об этом сообщили в отчете оперативного командования "Юг".
Ситуация на южном фронте и в зоне ответственности остается динамичной и напряженной. Враг пытается удержаться на построенных рубежах обороны", - говорится в отчете.
Ситуация в Черном море
Корабельные группировки в Черном море продолжают угрожать ракетными ударами. Пытаются организовать спасательно-подъемные работы у острова Змеиный по изъятию из-под воды пораженного десантного скоростного катера типа "Раптор".
После поднятия "Раптор" планируется отправить в пункт базирования Донузлав. Ощутимо уменьшенное количество корабельно-катерного состава черноморского флота РФ пытается подлатать "утопленниками".
Ситуация в Николаевской области
Реактивными системами залпового огня "Ураган" россияне снова обстреляли Николаев. Боеприпасы разорвались во дворах жилых многоэтажек. В результате обстрела повреждены 8 домов. 1 человек погиб на месте, 7 – ранены.
Ситуация в Кривом Роге
По Кривому Рогу нанесен ракетный удар. Россия продолжает разрушать промышленную инфраструктуру регионов Украины. Предварительно пострадавших нет.
- Ранее руководитель прессцентра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк сообщала , что на Юге оккупанты готовят пути отступления, потому что наши подразделения не дают им продвигаться.
- Также украинская артиллерия и авиация поразила 110 позиций РФ на Юге, уничтожены два состава боеприпасов
- Позиции и действия противника постоянно отслеживаются на побережье Черного моря , а в последние дни попытки врага, проверить мощь наших позиций, были отражены.
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