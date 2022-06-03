Отчет ОК "Юг": РФ трижды за день обстреляла Николаев
Российские оккупанты трижды за 2 июня обстреляли Николаев
Об этом говорится в отчете оперативного командования "Юг".
Ситуация в Херсонской области
Россия страдает от системных контратак подразделений ВСУ. Оккупанты подтянули и разгружают 27 БМП-1 на железной дороге, расположенной в 40 км от Херсона.
Отчаянная попытка рашистов восстановить утраченное положение в районе Николаевки Херсонской области, успеха не имела. В ответ - по нашим позициям было нанесено 2 авиаудара. Без потерь.
В результате массированного обстрела Нововоронцовки ранены 2 гражданских.
Ситуация в Николаевской области
В течение 2 июня Николаев обстрелян трижды: утром – системами залпового огня, днем и вечером – тяжелой ствольной артиллерией. Повреждены 2 многоэтажки, 4 частных дома и хозяйственные здания. Также поражен водопровод и газопровод. Утечки газа и угрозы населению нет.
Один человек погиб на месте, еще один – госпитализирован. Но спасти жизнь пострадавшему не удалось. Также известно еще о двух раненых.
Во время вечерних обстрелов областного центра, снаряды попали в складские промышленные помещения, возник масштабный пожар. Силами спасателей она ликвидирована. Пострадавших нет.
При попытке осуществить воздушную разведку в Николаевской области точно сбит очередной "Орлан-10" противника.
Потери россиян на Юге Украины
Предварительно 2 июня потери России составляют: 24 оккупанта, танк Т-72, 4 единицы 152 мм гаубицы "Мста-Б", бронированная и автомобильная техника.
- В Черном море находятся 2 ракетных и 5 больших десантных русских кораблей.
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