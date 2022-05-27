English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Отчет ОК "Південь": Уровень патриотизма и сознания среди населения Одесской области не соответствует ожиданиям диверсантов

Отчет ОК "Південь": Уровень патриотизма и сознания среди населения Одесской области не соответствует ожиданиям диверсантов

27 мая, 2022 пятница
02:15
война с Россией

В оперативном командовании "Південь" отметил, что диверсанты не ожидали такого уровня патриотизма от жителей Одесщины

Об этом говорится в вечернем отчете ОК "Південь".

Ситуация в Одесской области

В Одесской области ситуация стабильная. Контрдиверсионные мероприятия имеют в результатах не только количественные, но и качественные показатели. Уровень патриотизма и сознания среди населения региона не отвечает ожиданиям диверсантов. Общества активизировали работу по обсуждению вопросов переименования улиц, переулков, площадей, скверов и других объектов. Местные намерены вернуть улицам исторические названия, имеющие привязку к конкретным территориям, присвоить им названия в честь выдающихся украинских деятелей прошлого, а также героев современного времени.

Ситуация на Каховской ГЭС

На Каховской гидроэлектростанции, где развернут пункт управления Южного военного округа рашистов, оккупанты не прилагают никаких усилий для поддержания надлежащего режима объекта, что может привести к экологической катастрофе. На станции не работает два гидроагрегата, которые оккупанты не позволяют отремонтировать. И это уже привело к подтоплению Каховки, грозящей ближайшим селам.

Ситуация в Николаевской области

За сутки ранения в результате обстрела получили 14 гражданских лиц. Больше ударов приходится на Николаевский и Баштанский районы. Есть погибшие. В окрестностях Березнеговатого под обстрел попали две женщины, которые просто пасли коров – одна из них погибла.

Ситуация в Черном море

Корабельные группировки в Черном море продолжают держать под угрозой ракетные удары Юг и другие регионы Украины. Возможно применение и ракетных комплексов из Крыма и стратегической авиации.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Видео
Украина
Крым
диверсанты
Юг
новости Одесчины
новости Николаещины
Военные новости
Читайте также:
черги на кордоні
26 мая, 2022 четверг
На пунктах пропуска для выезда из Украины в Польшу и Венгрию образовались очереди
Умань, поле
25 мая, 2022 среда
В Умани раздались взрывы
ракета
25 мая, 2022 среда
ВСУ заманили врага в капкан Светлодарской дуги, чтобы с высоты вычислять и уничтожать противника - боец "Легиона Свободы" Назаренко
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.61
    Покупка 34.61
    Продажа 35.91
  • EUR
    Покупка 36.33
    Продажа 38.11
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
27 мая
02:30
Россия 26 мая убила 5 мирных жителей Донецкой области
01:52
Тренер сборной Петраков: Я рос и жил в СССР. Пропаганда учила нас, что немцы и американцы – это наши враги
01:12
HIMARS
США готовятся предоставить Украине ракетные системы большой дальности, - CNN
00:56
Полуфиналист Лиги чемпионов захотел купить Лунина
00:56
США не будут привлекать своих военных для вывоза зерна из Украины, - Пентагон
00:35
В США опасаются, что Украина может наносить удары по российской территории, используя зарубежное новейшее оружие, - Reuters
00:35
Оккупанты планируют раздать российские паспорта в Мелитополе
00:26
Мелитополь
РФ перебрасывает из Крыма сухопутные войска, авиацию и морские силы: в сторону Мелитополя проехали 20 установок "Град"
00:21
За 92 дня войны президент наградил 16044 Героев Украины
00:10
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 26 мая
00:10
Эксклюзив
Виталий Портников
Путин использует голод
00:09
Умер Энди Флетчер – один из основателей группы Depeche Mode
2022, четверг
26 мая
23:50
Истребитель ВСУ сбил воздушную цель над Буковиной, - глава ОВА
23:47
Приложение "Дия" получило две награды от британской премии D&AD Awards
23:40
Подразделение Воздушных сил сбило российскую ракету X-59
23:25
ЕС планирует импортировать газ из Израиля, чтобы снизить зависимость от РФ, - Bloomberg
23:07
Коллекторам запретят требовать просроченный долг у военных
22:57
Умер 67-летний голливудский актер Рэй Лиотта
22:57
Вражескую понтонную переправу через Северский Донец уничтожили гаубицами М777, - Генштаб
22:47
На фото литовский ведущий и байрактор.
Литовский ведущий в прямом эфире собирает €5 млн на "Байрактар" для Украины
22:38
С начала суток защитники Донбасса отбили 12 атак врага, уничтожили 16 единиц техники и 3 воздушные цели
22:38
нефть
Более $117 за баррель. На фоне войны в Украине мировые цены на нефть достигли двухмесячного максимума
22:32
Шантаж Путина. Кремль еще раз предлагает снять санкции в обмен на продовольствие
22:29
26 мая уничтожено 87 оккупантов, 13 единиц техники, вертолет и беспилотник, - ОТУ "Восток"
22:15
На фото Каховская ГЭС
Оккупация Каховской ГЭС грозит подтоплением города и поселков поблизости, - заместитель начальника Генштаба ВСУ
22:12
Военные конвои. В Офисе президента озвучили единственный вариант разблокировки морских портов для экспорта зерна
22:03
700 млн евро для беженцев, реформа образования и восстановление инфраструктуры. Глава правительства Финляндии рассказала о помощи Украине
21:59
Дмитрий Медведев
Теперь будет "суверенитет". В Кремле говорят, что Россию унижает термин "импортозамещение"
21:53
Экскурсии, выставки и патриотический мастер-класс: День Киева будут праздновать в условиях военного положения
21:44
Именно потому, что война. Резников выступил за легализацию оружия
21:42
Российские оккупанты принудительно депортируют людей, создавая фейковые "зеленые коридоры"
21:25
На Левом берегу Киева горят автомобили
21:25
На фото выставка, открывшаяся в Швеции
В Стокгольме открыли фотовыставку, посвященную боевым действиям в Киевской области
21:21
Украинские журналисты идентифицировали российских офицеров, захватывавших Запорожскую АЭС
21:19
США Китай
США будут развивать сотрудничество с Китаем ради "мира, безопасности и защиты прав суверенных государств", - Блинкен
21:15
По заказу российских кураторов житель непризнанного Приднестровья готовил теракты в Одессе
20:56
Ограбил квартиру и оставил хозяевам селфи. Идентифицировали еще одного рашиста-мародера
20:53
Трасса Лисичанск – Бахмут под постоянным вражеским огнем – глава Луганской ОВА
20:50
Правительство непризнанного Приднестровья ушло в отставку
20:26
"Украинский флаг снова будет развеваться над Херсоном. Не завтра, но быстрее, чем кто-то может себе представить", - Подоляк
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV