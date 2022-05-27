Об этом говорится в вечернем отчете ОК "Південь".

Ситуация в Одесской области

В Одесской области ситуация стабильная. Контрдиверсионные мероприятия имеют в результатах не только количественные, но и качественные показатели. Уровень патриотизма и сознания среди населения региона не отвечает ожиданиям диверсантов. Общества активизировали работу по обсуждению вопросов переименования улиц, переулков, площадей, скверов и других объектов. Местные намерены вернуть улицам исторические названия, имеющие привязку к конкретным территориям, присвоить им названия в честь выдающихся украинских деятелей прошлого, а также героев современного времени.

Ситуация на Каховской ГЭС

На Каховской гидроэлектростанции, где развернут пункт управления Южного военного округа рашистов, оккупанты не прилагают никаких усилий для поддержания надлежащего режима объекта, что может привести к экологической катастрофе. На станции не работает два гидроагрегата, которые оккупанты не позволяют отремонтировать. И это уже привело к подтоплению Каховки, грозящей ближайшим селам.

Ситуация в Николаевской области

За сутки ранения в результате обстрела получили 14 гражданских лиц. Больше ударов приходится на Николаевский и Баштанский районы. Есть погибшие. В окрестностях Березнеговатого под обстрел попали две женщины, которые просто пасли коров – одна из них погибла.

Ситуация в Черном море

Корабельные группировки в Черном море продолжают держать под угрозой ракетные удары Юг и другие регионы Украины. Возможно применение и ракетных комплексов из Крыма и стратегической авиации.

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