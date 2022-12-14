Отчет Фонда Slots City за ноябрь: автомобили, дроны, оборудование для больницы и не только
В ноябре друзья и волонтеры Фонда Slots City направили на нужды армии и гуманитарную помощь 1 537 050 грн. Кроме помощи в закупке автомобилей, дронов, тепловизоров, дальномеров и другой техники и снаряжения, волонтеры приобрели оборудование для клинической больницы в Киеве
Общая сумма помощи Фонда Slots City, который помогает армии с марта, превысила отметку в 12,5 миллионов и составляет сейчас 12 760 061 грн.
Об этом Фонд сообщил на своей странице в Facebook.
Так, среди помощи, которую в прошлом месяце друзья и волонтеры Фонда передали Вооруженным силам Украины:
Два автомобиля и помощь в сборе средств на третий:
- Автомобиль Toyota Rav-4 для ССО
- Автомобиль Nissan Patrol для ВСУ
- Помощь в закупке автомобиля для ТРО при ВСУ
Два дрона и снаряжение для БПЛА:
- Дрон Autel EVO 2 pro для ССО
- Дрон Autel EVO 2 pro для школы аэроразведки
- Очки и камеры для БПЛА
Другая техника:
- Тепловизоры и дальномеры для ССО
- Зарядные станции и солнечная батарея для ТРО при ВСУ
- Баллистическая маска для минометных войск ВСУ
Медицинское оборудование:
- Закупка пистолетов для промывки для клинической больницы Киева.
Снаряжение для бойцов:
- Помощь в закупке одежды для бойцов Нацгвардии
- Спальные мешки 10 шт
- Одежда для ССО "Азов"
- Форма для бойцов воинской части
- Шлем с наклейками для ВСУ
Продукты питания и медикаменты:
- Продукты питания, консервы для Украинской добровольческой армии (Донецкое направление)
- Гуманитарная помощь едой и лекарством переселенцам
"Каждый месяц мы собираем заявки от бойцов и переселенцев, вместе с друзьями и волонтерами ищем лучшие варианты закупок, передаем помощь туда, где она больше всего нужна, – говорит директор Фонда Станислав Андреев. "Миссия нашего Фонда – помогать в ключевых моментах и критически важных ситуациях. Сейчас с наступлением зимы появилась критическая потребность в теплом снаряжении для армии, и мы еще с осени работаем над обеспечением бойцов спальниками и зимней одеждой. Кроме того, недавно мы начали помогать медицинским оборудованием для армии и больниц, где лечатся наши защитники. Каждый день мы стараемся сделать все возможное, чтобы помочь ВСУ приблизить нашу Победу!"
Slots City Foundation – благотворительный фонд игрового бренда, который с начала полномасштабного вторжения переориентировал свою деятельность на помощь армии и переселенцам. В его ежемесячных отчетах, которые Фонд публикует на своем сайте https://slotscity.foundation – закупки автомобилей, дронов, генераторов и тепловизоров, передача гуманитарной помощи беженцам, обеспечение проживания бойцов.
Этот автомобиль Mitsubishi Pajero от волонтеров и друзей Фонда Slots City помогает вывозить раненых "с нуля" и служит в подразделении Вооруженных Сил Украины еще с октября. Всего волонтеры Фонда передали на фронт уже более 20 автомобилей для наших защитников.
Передали подразделению военных, защищающих Юг, 15 комплектов зимних спальников. Кроме этого, Фонд передал также экипировку и амуницию для бойцов ВСУ, печи для обогрева бойцов батальона Морской пехоты Украины и многое другое. Среди помощи армии от друзей и волонтеров Фонда также закупка дронов, автомобилей и гуманитарная помощь переселенцам.
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