Отчет Фонда Slots City за декабрь: генераторы, дроны, военная техника, Starlink и не только
За декабрь друзья и волонтеры Фонда Slots City потратили на нужды армии и гуманитарную помощь 4 642 507 грн
В последний месяц 2022 года волонтеры передавали на фронт генераторы и зарядные станции, Starlink и буржуйки, зимнее снаряжение для бойцов. Кроме того – помогали в закупке и ремонте автомобилей (в том числе – и ремонте бронированной разведывательно-дозорной машины), дронов, тепловизоров, другой техники и снаряжения.
Также волонтеры продолжили помогать Александровской клинической больнице в Киеве и отправили пакеты с гуманитарной помощью и новогодними подарками переселенцам. Общая сумма помощи от волонтеров и друзей Фонда Slots City, который работает с марта на нужды армии, превысила отметку в 17 миллионов и составляет сейчас 17 402 568 грн.
"Этот месяц стал для друзей и волонтеров Фонда Slots City рекордным по закупке помощи для Вооруженных Сил Украины", – говорит директор Фонда Slots City Станислав Андреев.
"Миссия Фонда – помогать обществу в критически важных ситуациях, и сейчас такая ключевая потребность – это фронт, помощь бойцам в расходных военно-технических материалах: авто, дронах, утеплении и специальном снаряжении. Кроме того, мы помогаем и с медицинским обеспечением раненым, и с гуманитарной помощью переселенцам. Мы видим свое будущее только в победе Украины. И команда Фонда каждый день ее приближает: как на волонтерском, так и на экономическом фронте", – добавил он.
Так, среди помощи Вооруженным силам Украины, которую в прошлом месяце подготовили и передали друзья и волонтеры Фонда:
Автомобили:
- Mitsubishi L200 для ССО Азов
- Hyundai Terracan для Морской пехоты
- Ремонт Mitsubishi Pajero для Морской пехоты
- Ремонт бронированной разведывательно-дозорной машины для ТРО
- Помощь в закупке авто для ВСУ
- Помощь в ремонте авто для ВСУ
Дроны:
Дрон DJI Mavic-3 для ССО
Дрон DJI Mavic-3 для ВСУ
Дрон DJI Mavic-3 для Морской пехоты
Дрон DJI Mavic-3 для Национальной гвардии
Другая военная техника:
- Тепловизор на Запорожское направление
- Тепловизоры для Десантно-штурмовых войск ВСУ
- Тепловизоры для ССО
- Приборы ночного видения и дальномеры для ССО
- Starlink для Национальной гвардии
- Зарядные станции для ТРО, ВСУ, ССО
- Генераторы для Украинской добровольческой армии, ТРО, ВСУ
- Генератор в Шевченковском обществе Николаевской области
Буржуйки – 52 шт для ВСУ
Снаряжение:
- Рюкзаки для ВСУ
- Пончо для ВСУ
- Закупка одежды для ВСУ
- Закупка курток для Нацгвардии
- Помощь в закупке одежды (направление – Бахмут)
Медицинская помощь Александровской клинической больницы в Киеве.
Гуманитарная помощь и новогодние подарки семьям переселенцев.
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