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Партнерский материал

Отчет Фонда Slots City за декабрь: генераторы, дроны, военная техника, Starlink и не только

10 января, 2023 вторник
10:00
война с Россией

За декабрь друзья и волонтеры Фонда Slots City потратили на нужды армии и гуманитарную помощь 4 642 507 грн

В последний месяц 2022 года волонтеры передавали на фронт генераторы и зарядные станции, Starlink и буржуйки, зимнее снаряжение для бойцов. Кроме того – помогали в закупке и ремонте автомобилей (в том числе – и ремонте бронированной разведывательно-дозорной машины), дронов, тепловизоров, другой техники и снаряжения.

Также волонтеры продолжили помогать Александровской клинической больнице в Киеве и отправили пакеты с гуманитарной помощью и новогодними подарками переселенцам. Общая сумма помощи от волонтеров и друзей Фонда Slots City, который работает с марта на нужды армии, превысила отметку в 17 миллионов и составляет сейчас 17 402 568 грн.

"Этот месяц стал для друзей и волонтеров Фонда Slots City рекордным по закупке помощи для Вооруженных Сил Украины", – говорит директор Фонда Slots City Станислав Андреев.

"Миссия Фонда – помогать обществу в критически важных ситуациях, и сейчас такая ключевая потребность – это фронт, помощь бойцам в расходных военно-технических материалах: авто, дронах, утеплении и специальном снаряжении. Кроме того, мы помогаем и с медицинским обеспечением раненым, и с гуманитарной помощью переселенцам. Мы видим свое будущее только в победе Украины. И команда Фонда каждый день ее приближает: как на волонтерском, так и на экономическом фронте", – добавил он.

Так, среди помощи Вооруженным силам Украины, которую в прошлом месяце подготовили и передали друзья и волонтеры Фонда:

Автомобили:

  • Mitsubishi L200 для ССО Азов
  • Hyundai Terracan для Морской пехоты
  • Ремонт Mitsubishi Pajero для Морской пехоты
  • Ремонт бронированной разведывательно-дозорной машины для ТРО
  • Помощь в закупке авто для ВСУ
  • Помощь в ремонте авто для ВСУ

Дроны:

Дрон DJI Mavic-3 для ССО
Дрон DJI Mavic-3 для ВСУ
Дрон DJI Mavic-3 для Морской пехоты
Дрон DJI Mavic-3 для Национальной гвардии

Другая военная техника:

  • Тепловизор на Запорожское направление
  • Тепловизоры для Десантно-штурмовых войск ВСУ
  • Тепловизоры для ССО
  • Приборы ночного видения и дальномеры для ССО
  • Starlink для Национальной гвардии
  • Зарядные станции для ТРО, ВСУ, ССО
  • Генераторы для Украинской добровольческой армии, ТРО, ВСУ
  • Генератор в Шевченковском обществе Николаевской области

Буржуйки – 52 шт для ВСУ

Снаряжение:

  • Рюкзаки для ВСУ
  • Пончо для ВСУ
  • Закупка одежды для ВСУ
  • Закупка курток для Нацгвардии
  • Помощь в закупке одежды (направление – Бахмут)

  Медицинская помощь Александровской клинической больницы в Киеве.

  Гуманитарная помощь и новогодние подарки семьям переселенцев.

Общество
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