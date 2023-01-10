Отчет Фонда Slots City за декабрь: генераторы, дроны, военная техника, Starlink и не только

В последний месяц 2022 года волонтеры передавали на фронт генераторы и зарядные станции, Starlink и буржуйки, зимнее снаряжение для бойцов. Кроме того – помогали в закупке и ремонте автомобилей (в том числе – и ремонте бронированной разведывательно-дозорной машины), дронов, тепловизоров, другой техники и снаряжения.

Также волонтеры продолжили помогать Александровской клинической больнице в Киеве и отправили пакеты с гуманитарной помощью и новогодними подарками переселенцам. Общая сумма помощи от волонтеров и друзей Фонда Slots City, который работает с марта на нужды армии, превысила отметку в 17 миллионов и составляет сейчас 17 402 568 грн.

"Этот месяц стал для друзей и волонтеров Фонда Slots City рекордным по закупке помощи для Вооруженных Сил Украины", – говорит директор Фонда Slots City Станислав Андреев.

"Миссия Фонда – помогать обществу в критически важных ситуациях, и сейчас такая ключевая потребность – это фронт, помощь бойцам в расходных военно-технических материалах: авто, дронах, утеплении и специальном снаряжении. Кроме того, мы помогаем и с медицинским обеспечением раненым, и с гуманитарной помощью переселенцам. Мы видим свое будущее только в победе Украины. И команда Фонда каждый день ее приближает: как на волонтерском, так и на экономическом фронте", – добавил он.

Так, среди помощи Вооруженным силам Украины, которую в прошлом месяце подготовили и передали друзья и волонтеры Фонда:

Автомобили:

Mitsubishi L200 для ССО Азов

Hyundai Terracan для Морской пехоты

Ремонт Mitsubishi Pajero для Морской пехоты

Ремонт бронированной разведывательно-дозорной машины для ТРО

Помощь в закупке авто для ВСУ

Помощь в ремонте авто для ВСУ

Дроны:

Дрон DJI Mavic-3 для ССО

Дрон DJI Mavic-3 для ВСУ

Дрон DJI Mavic-3 для Морской пехоты

Дрон DJI Mavic-3 для Национальной гвардии

Другая военная техника:

Тепловизор на Запорожское направление

Тепловизоры для Десантно-штурмовых войск ВСУ

Тепловизоры для ССО

Приборы ночного видения и дальномеры для ССО

Starlink для Национальной гвардии

Зарядные станции для ТРО, ВСУ, ССО

Генераторы для Украинской добровольческой армии, ТРО, ВСУ

Генератор в Шевченковском обществе Николаевской области

Буржуйки – 52 шт для ВСУ

Снаряжение:

Рюкзаки для ВСУ

Пончо для ВСУ

Закупка одежды для ВСУ

Закупка курток для Нацгвардии

Помощь в закупке одежды (направление – Бахмут)

Медицинская помощь Александровской клинической больницы в Киеве.

Гуманитарная помощь и новогодние подарки семьям переселенцев.