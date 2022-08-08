Об этом сообщает Polskie Radio.

Вице-министр иностранных дел Польши Марцин Пшидач заявил, что последний отчет Amnesty International, в котором организация заявляет, что украинская армия якобы нарушает правила вооруженного конфликта, оказывает негативное влияние на доверие к организации.

Пшидач сказал, что был удивлен обнародованным отчетом, особенно после того, что ему удалось увидеть своими глазами во время визита в Киев и его окрестности.

По мнению политика, отчет свидетельствует о "глубокой оторванности от реальности" организации. По мнению министра, российское влияние в Amnesty International очень сильно.

После увиденных событий в Украине. После убийств, совершенных российскими войсками, которые мы видели в Ирпене, в Буче. После того, как мы видели атакованные гражданские здания, разбомбленные торговые центры. И единственное, что Amnesty International способна сделать после нескольких месяцев войны, это такой отчет. Это показывает, что степень их оторванности от реальности огромна. Как и степень идеологизации", - отметил замминистра.

"Я считаю – и говорю это со всей ответственностью, – что, к сожалению, российское влияние там тоже, вероятно, очень сильно, потому что иначе это объяснить нельзя. Надо иметь это в виду. С каждым последующим отчетом этой организации мы должны это помнить, потому что (факт возможного влияния РФ, – ред.), к сожалению, также влияет на доверие к работе этой организации", – добавил Пшидач.

Напомним, 4 августа, международная неправительственная правозащитная организация "Amnesty International" в своем отчете заявила , что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах.

Президент Украины Зеленский прокомментировал доклад Amnesty International и сказал, что так правовая организация пытается амнистировать государство-террориста.

Позже генеральный секретарь Amnesty International Агнесс Каламар отреагировала на критику доклада ее организации и заявила, что это не "ослабит беспристрастность" команды.

7 августа организация Amnesty International извинилась за "страдание и гнев", которые вызвал ее отчет с обвинением украинских военных в создании опасности для гражданских, однако пересматривать свою оценку действий ВСУ не собирается.

Стало известно, что правозащитная организация Amnesty International использовала для подготовки своего отчета о войне в Украине показания людей, находившихся в фильтрационных лагерях и тюрьмах на временно оккупированных территориях.

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