Отчет Amnesty International пытается переложить ответственность с агрессора на жертву, - Зеленский

Об этом он сказал во время вечернего обращения.

"Мы увидели сегодня отчет от Amnesty International, который, к сожалению, пытается амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву. Нет и не может быть – даже гипотетически – никакого условия, при котором любой российский удар по Украине становится оправданным. Агрессия против нашего государства ничем не спровоцирована, захватническая и откровенно террористическая, и если кто-то делает отчет, в котором жертва и агрессор якобы в чем-то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время – игнорируется, то с этим нельзя мириться.", – сказал президент.

По словам Зеленского, в результате российских ударов по Украине уничтожены почти 200 одних лишь религиозных сооружений, 900 медицинских учреждений, 2200 образовательных учреждений, сотни школ и садов и десятки университетов. Презент в обращении вспомнил удары кафиров из артиллерии и минометов по очереди людей за водой, по остановкам общественного транспорта и по лагерю с военнопленными в Оленовке.

"И отчетов об этом почему-то нет. Вот такая аморальная избирательность. Каждый, кто амнистирует Россию и кто искусственно создает такой информационный контекст, что какие-то удары террористов якобы оправданы или якобы понятны, не может не осознавать, что этим помогает террористам. А если такие манипулятивные отчеты, и ответственность за гибель людей разделяете с ними", - добавил Зеленский.

Неправительственная правозащитная организация "Amnesty International" заявила , что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах. Официальные представители Украины отрицают и называют заявление манипуляцией.

Украинский офис Amnesty International заявил, что не имеет отношения к подготовке этого отчета.

Министр обороны прокомментировал доклад правозащитной организации Amnesty International. Резников считает, что в материале авторы пытались уравнять неспровоцированную российскую агрессию и украинскую самозащиту, что, по его словам, "свидетельство потери адекватности и способ уничтожить свой авторитет".

Генеральный секретарь Amnesty International Агнесс Каламар отреагировала на критику доклада ее организации и заявила, что это не "ослабит беспристрастность" команды.

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