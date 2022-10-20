Отчаянный шаг: В Белом доме отреагировали на объявление РФ военного положения в аннексированных районах Украины
Военное положение, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным на временно оккупированных территориях Украины, это "отчаянная тактика", направленная на установление контроля
Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США Ведант Патель, информирует CNN.
Приказы президента России Владимира Путина о введении военного положения в районах, которые Москва, как утверждает, аннексировала, являются "отчаянной тактикой, которую пытаются выполнить и контролировать", заявил в среду
"Ни для кого не удивление, что Россия прибегает к отчаянной тактике, чтобы попытаться установить контроль в этих областях. Правда заключается в том, что Россия не нужна в этих регионах, и люди в Украине отвергают незаконное вторжение России и силовой захват территории Украины». , – заявил Патель на брифинге в Госдепартаменте.
Пател подчеркнул, "что бы ни говорил и ни делал Кремль, что бы они ни пытались ввести указами на бумаге или иным способом, Крым, Донецк, Херсон, Луганск и Запорожье являются суверенной территорией Украины".
"У них нет никаких правовых оснований. У них нет юрисдикции над этими территориями. Это земля Украины, и Россия своими незаконными действиями грубо нарушила украинский суверенитет и территориальную целостность, а также нарушила Устав ООН", – сказал он.
19 октября российский президент Владимир Путин объявил о решении ввести военное положение в аннексированных Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях Украины.
- Напомним, Владимир Путин ввел режим "военного положения" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей
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