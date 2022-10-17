"Отчаянные и позорные атаки": посольство США об ударе РФ дронами по Киеву
17 октября посольство США в Украине назвало удар РФ по Киеву дронами-камикадзе отчаянной и позорной атакой
Об этом посольство США сообщило в twitter.
"Очередные отчаянные и позорные атаки России сегодня утром против мирных жителей и гражданской инфраструктуры. Мы восхищаемся силой и стойкостью украинского народа. Мы будем с вами столько, сколько нужно", – заверили в посольстве Соединенных Штатов.
- 17 октября в Киеве в результате атаки дронами-камикадзе россияне попали в жилой дом, погибли три человека.
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