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Главная война с Россией Отбросить РФ на линию 23 февраля: экс-командующий армией США в Европе Годжес назвал количество нужных Украине РСЗО HIMARS

Отбросить РФ на линию 23 февраля: экс-командующий армией США в Европе Годжес назвал количество нужных Украине РСЗО HIMARS

29 июня, 2022 среда
16:04
война с Россией HIMARS

Вооруженные силы Украины смогут еще до конца года отбросить оккупантов на позиции, которые они занимали по состоянию на 23 февраля. Это произойдет при условии, если западные партнеры и дальше будут предоставлять Украине нужное вооружение и большое количество боеприпасов

Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Годжес.
"Я убежден, что через несколько недель мы начнем ощущать последствия использования дальнобойной артиллерии и ракет. Но к тому времени – это будет ад для украинских солдат и мирных жителей, по которым гатит российская артиллерия", – отметил Годжес.

Генерал считает, что некоторые решения в поддержку Украины были приняты поздно. В частности, он говорит, что сейчас украинцы получили едва 10% реактивных систем HIMARS от того количества, которое нужно для мощного контрнаступления.
"Это очень хорошие системы, они будут иметь серьезное влияние на ситуацию на фронте. Но чтобы это влияние было заметным, Украине нужно где-то 40 "хаймерсов". Кроме того, нужны боеприпасы, не только сами системы запуска, ведь ракеты очень быстро иссякают", – считает Бен Годжес.

  • Напомним, Норвегия передаст Украине реактивные установки, бьющие на дистанцию до 300 км.
  • Германия и Нидерланды дополнительно предоставят Украине гаубицы PzH 2000.
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