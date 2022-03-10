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Война с Россией: хроника
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Отбросили врага подальше от Николаева, готовим ему сюрпризы на 11 марта, - Ким

10 мартa, 2022 четверг
23:02
война с Россией

Одесса сейчас может чувствовать себя в безопасности и помогать соседям, а Кировоград уже помогает, направив в помощь Николаеву 500 добровольцев.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким информирует Эспрессо.TV

"Дали мы врагу и ночью, и днем. В нашей области и даже немного в Херсонской. Отработали, оттеснили врага от города. Надеюсь, еще дальше отодвинем настолько, чтобы "Грады" и "Смерчи" не доставали в город. Все горит в их там. Россияне бегут, командиры оставляют своих подчиненных, важные документы. Напоминаем им, что до сих пор действует предложение сдаваться в плен", - рассказал глава Николаевщины.

Виталий Ким также добавил, что местные защитники получили подкрепление, а также помощь от Одессы и Кировограда:

"У нас есть подкрепление. Также хочу поблагодарить за помощь от Одессы и Кировограда. Одесса сейчас может спать спокойно, если не будет попыток у врага "хамить" с моря. А Кировоград нас порадовал тем, что там собралось 500 идущих к нам добровольцев". в подкрепление".

Также председатель ОВА сообщил, что кроме обороны занимаемся налаживанием жизни в городе и перевод его на военные рельсы.

  • Напомним, в Черниговской области украинские военные отбили у оккупантов 10 танков, ЗРК и эвакуационную машину.

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Николаевская область
Виталий Ким
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