Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"Очень непростая ситуация, которую властные решения запустили. Потому что нельзя так лишить гражданства кого-либо без решения суда, должно быть какое-то основание, а не одним указом просто отобрали паспорт. Корбан рассказал, что у него отобрали паспорт, ведь отбор паспорта не является лишением гражданства. Но если так реализуется процедура лишения гражданства, то это полный правовой беспредел. И это так не должно делаться", - подчеркнул Владимир Воля.

Политолог отметил, что должны быть какие-то процедуры, отвечающие базовым ценностям. Если есть какие-то претензии к человеку, его просто так не могут лишить гражданства на основании того, что он кому-то не нравится или не находился какое-то время в Украине.

"Соответственно, кандидаты, которые находят у власти и не переизбираются на второй срок, пока имеют определенные полномочия, так могут лишать гражданства половину граждан страны за то, что не проголосовали. Я думаю, что это странная ситуация. Есть базовая ценность и человека просто так не могут лишить гражданства. К примеру, могут оштрафовать или арестовать, а не лишить права жить на родине", - прокомментировал Воля.

Народный депутат Сергей Власенко опубликовал якобы копию указа президента Украины о прекращении гражданства нескольких влиятельных лиц, в частности, бизнесменов Геннадия Корбана и Игоря Коломойского

22 июля Геннадия Корбана задержали на границе и изъяли у него паспорт гражданина Украины

Также народный депутат Украины Николай Княжицкий считает, что законного способа лишить гражданства Украины Корбана нет

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