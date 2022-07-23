Отбор паспорта не является лишением гражданства либо это правовой беспредел, - политолог-международник Воля
Владимир Воля, политолог-международник, считает, что нельзя просто так лишить гражданства кого-либо без решения суда, должны быть процедуры, отвечающие базовым ценностям
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
"Очень непростая ситуация, которую властные решения запустили. Потому что нельзя так лишить гражданства кого-либо без решения суда, должно быть какое-то основание, а не одним указом просто отобрали паспорт. Корбан рассказал, что у него отобрали паспорт, ведь отбор паспорта не является лишением гражданства. Но если так реализуется процедура лишения гражданства, то это полный правовой беспредел. И это так не должно делаться", - подчеркнул Владимир Воля.
Политолог отметил, что должны быть какие-то процедуры, отвечающие базовым ценностям. Если есть какие-то претензии к человеку, его просто так не могут лишить гражданства на основании того, что он кому-то не нравится или не находился какое-то время в Украине.
"Соответственно, кандидаты, которые находят у власти и не переизбираются на второй срок, пока имеют определенные полномочия, так могут лишать гражданства половину граждан страны за то, что не проголосовали. Я думаю, что это странная ситуация. Есть базовая ценность и человека просто так не могут лишить гражданства. К примеру, могут оштрафовать или арестовать, а не лишить права жить на родине", - прокомментировал Воля.
- Народный депутат Сергей Власенко опубликовал якобы копию указа президента Украины о прекращении гражданства нескольких влиятельных лиц, в частности, бизнесменов Геннадия Корбана и Игоря Коломойского
- 22 июля Геннадия Корбана задержали на границе и изъяли у него паспорт гражданина Украины
- Также народный депутат Украины Николай Княжицкий считает, что законного способа лишить гражданства Украины Корбана нет
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