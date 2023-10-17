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Отбор на Евро-2024: Украина победила Мальту

17 октября, 2023 вторник
23:45
Спорт

Во вторник, 17 октября, сборная Украины победила Мальту в квалификации чемпионата Европы по футболу со счетом 3:1

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Счет в матче открыла Мальта – 12-й минуте Пол Мбонг оторвался от центральных защитников Украины. На 38-й минуте удар Георгия Судакова в штрафной Мальты переправил в свои ворота Райан Камензули.

Впоследствии Украина получила право исполнить пенальти. За фол на Мудрике рефери назначил 11-метровый, который на 43-й минуте реализовал Артем Довбык.

На 85-й минуте Михаил Мудрик из-за пределов штрафной забил свой первый гол в составе сборной.

Украина одержала четвертую победу в отборе на Евро-2024.

Сборная Украины по отбору Евро-2024

Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта 2023 в Лондоне против Англии. Под руководством и. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2 .

На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной по победам над Северной Македонией ( 3:2 ) и Мальтой ( 1:0 ). 9 сентября Украина сыграла вничью 1:1 с Англией, а 12 сентября уступила в Милане Италии – 1:2 . В этом окне сборных Украина сыграла второй матч с Северной Македонией и победила 2:0 .

По итогам октябрьских матчей Украина вышла на второе место в группе. Сборная на три очка опережает Италию, однако у них на одну игру меньше.

Последний матч отбора Украины проведет 20 ноября. В номинально домашнем поединке в Германии сборная сыграет против Италии.

В финальную часть Евро-2024 выйдут две лучшие команды из группы.

Евро-2024

Квалификация. Группа С

17 октября

Мальта – Украина 1:3

Гол: Пол Мбонг, 12 – Камензули, 38 (авт.), Довбик, 43 (пен.), Мудрик, 85

Сергей Ребров
Артем Довбик
Евро-2024
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