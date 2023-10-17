Отбор на Евро-2024: Украина победила Мальту
Во вторник, 17 октября, сборная Украины победила Мальту в квалификации чемпионата Европы по футболу со счетом 3:1
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Счет в матче открыла Мальта – 12-й минуте Пол Мбонг оторвался от центральных защитников Украины. На 38-й минуте удар Георгия Судакова в штрафной Мальты переправил в свои ворота Райан Камензули.
Впоследствии Украина получила право исполнить пенальти. За фол на Мудрике рефери назначил 11-метровый, который на 43-й минуте реализовал Артем Довбык.
На 85-й минуте Михаил Мудрик из-за пределов штрафной забил свой первый гол в составе сборной.
Украина одержала четвертую победу в отборе на Евро-2024.
Сборная Украины по отбору Евро-2024
Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта 2023 в Лондоне против Англии. Под руководством и. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2 .
На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной по победам над Северной Македонией ( 3:2 ) и Мальтой ( 1:0 ). 9 сентября Украина сыграла вничью 1:1 с Англией, а 12 сентября уступила в Милане Италии – 1:2 . В этом окне сборных Украина сыграла второй матч с Северной Македонией и победила 2:0 .
По итогам октябрьских матчей Украина вышла на второе место в группе. Сборная на три очка опережает Италию, однако у них на одну игру меньше.
Последний матч отбора Украины проведет 20 ноября. В номинально домашнем поединке в Германии сборная сыграет против Италии.
В финальную часть Евро-2024 выйдут две лучшие команды из группы.
Евро-2024
Квалификация. Группа С
17 октября
Мальта – Украина 1:3
Гол: Пол Мбонг, 12 – Камензули, 38 (авт.), Довбик, 43 (пен.), Мудрик, 85
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