Отбор на Евро-2024: стало известно, где пройдет матч Украина – Англия
Матч отборочного раунда Евро-2024 Украина – Англия состоится в польском городе Вроцлаве
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сборная Украины и Англии сыграют в 5 туре отборочного раунда ЧЕ - 9 сентября. Хозяином матча будет наша сборная, однако из-за войны поединок не может пройти в Украине.
Домашним стадионом для сборной Украины станет "Тарчинская арена" в польском Вроцлаве. На встречу смогут прийти 45 тысяч фанатов. Интересно, что на этой арене проводились матчи Евро-2012.
Украина в отборе на Евро-2024
В 4 туре Украина победила Мальту 1:0, набрала 6 очков и осталась на втором месте в турнирной таблице. Лидирует с 9 пунктами Англия. Северная Македония и Италия имеют по 3 балла. Мальта не набрала ни одного очка и уходит в группе C последней.
Квалификация Евро-2024: Турнирная таблица группы сборной Украины после 4-го тура:
Фото: flashscore
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