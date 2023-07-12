Отбор на Евро-2024: стало известно, где пройдет матч Украина – Англия

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сборная Украины и Англии сыграют в 5 туре отборочного раунда ЧЕ - 9 сентября. Хозяином матча будет наша сборная, однако из-за войны поединок не может пройти в Украине.

Домашним стадионом для сборной Украины станет "Тарчинская арена" в польском Вроцлаве. На встречу смогут прийти 45 тысяч фанатов. Интересно, что на этой арене проводились матчи Евро-2012.

Украина в отборе на Евро-2024

В 4 туре Украина победила Мальту 1:0, набрала 6 очков и осталась на втором месте в турнирной таблице. Лидирует с 9 пунктами Англия. Северная Македония и Италия имеют по 3 балла. Мальта не набрала ни одного очка и уходит в группе C последней.

Квалификация Евро-2024: Турнирная таблица группы сборной Украины после 4-го тура:

Фото: flashscore