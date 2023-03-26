Отбор на Евро-2024: результаты всех матчей 25 марта
В субботу, 25 марта, были сыграны заключительные матчи квалификационного раунда Евро-2024
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Евро-2024
Квалификация. 1-й тур
25 марта
Группа А
Шотландия – Кипр 3:0
Голы: Макгинн, 21, Мактоминей, 87, 90+3
Испания – Норвегия 3:0
Голы: Ольмо, 13, Хоселу, 84, 85
Группа D
Армения – Турция 1:2
Голы: Кабак, 10 (авт.) - Кокджу, 35, Актюркоглу, 64
Хорватия – Уэльс 1:1
Голы: Крамарич, 28 – Броудхед, 90+3
Группа I
Израиль – Косово 1:1
Голы: Перец, 56 – Даса, 36 (авт.)
Беларусь – Швейцария 0:5
Голы: Штеффен, 4, 17, 29, Джака, 62, Амдуни, 65
Андорра - Румыния 0:2
Голы: Ман, 35, Алибек, 49
- 25 марта в 1 туре отборочного раунда Евро-2024 сборная Шотландии разгромно победила Кипр.
- В другом матче сборная Армении, которую возглавляет Александр Петраков, уступила Турции.
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