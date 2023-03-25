Отбор на Евро-2024: результаты всех матчей 24 марта

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украинская команда пропускает первый тур отбора. Во 2-м туре квалификации Евро-2024 сборная Украины сыграет с Англией. Матч пройдет 26 марта в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Также в группе C соревнуются Северная Македония и Мальта – эти команды сыграли матч 1-го тура 2:1 в пользу македонцев. С идентичным счётом Англия победила Италию.

Транслятор всех матчей отбора Евро-2024 является медиасервис Megogo.

Евро-2024

Квалификация. 1-й тур

24 марта

Группа B

Гибралтар – Греция 0:3

Голы: Масурас, 11, Сиопис, 45, Бакасетас, 58

Франция – Нидерланды 4:0

Голы: Гризманн, 2, Упамекано, 8, Мбаппе, 21, 88

Группа E

Чехия – Польша 3:1

Голы: Крейчи, 1, Чванчара, 3, Кухта, 64

Молдова – Фарерские острова 1:1

Голы: Николаеску, 87 (пен.) - Миккельсен, 27

Группа F

Австрия – Азербайджан 4:1

Голы: Забитцер, 28, 50, Грегорич, 29, Баумгартнер, 69

Швеция – Бельгия 0:3

Голы: Лукаку, 35, 49, 83

Группа G

Болгария – Черногория 0:1

Гол: Крстович, 70

Сербия – Литва 2:0

Голы: Тадич, 16, Влахович, 53