Отбор на Евро-2024: результаты всех матчей 24 марта
В пятницу, 24 марта, были сыграны 8 матчей первого тура квалификации Евро-2024
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинская команда пропускает первый тур отбора. Во 2-м туре квалификации Евро-2024 сборная Украины сыграет с Англией. Матч пройдет 26 марта в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
Также в группе C соревнуются Северная Македония и Мальта – эти команды сыграли матч 1-го тура 2:1 в пользу македонцев. С идентичным счётом Англия победила Италию.
Транслятор всех матчей отбора Евро-2024 является медиасервис Megogo.
Евро-2024
Квалификация. 1-й тур
24 марта
Группа B
Гибралтар – Греция 0:3
Голы: Масурас, 11, Сиопис, 45, Бакасетас, 58
Франция – Нидерланды 4:0
Голы: Гризманн, 2, Упамекано, 8, Мбаппе, 21, 88
Группа E
Чехия – Польша 3:1
Голы: Крейчи, 1, Чванчара, 3, Кухта, 64
Молдова – Фарерские острова 1:1
Голы: Николаеску, 87 (пен.) - Миккельсен, 27
Группа F
Австрия – Азербайджан 4:1
Голы: Забитцер, 28, 50, Грегорич, 29, Баумгартнер, 69
Швеция – Бельгия 0:3
Голы: Лукаку, 35, 49, 83
Группа G
Болгария – Черногория 0:1
Гол: Крстович, 70
Сербия – Литва 2:0
Голы: Тадич, 16, Влахович, 53
???? What a night!— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) March 24, 2023
Who impressed? ???? #EURO2024
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.03
Покупка 38.03Продажа 38.79
-
EUR
Покупка 40.56Продажа 41.46
- Актуальное
- Важное