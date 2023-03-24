Отбор на Евро-2024: результаты всех матчей 23 марта
В четверг, 23 марта, стартовали отборочные матчи Евро-2024 по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинская команда пропускает первый тур отбора. Во 2-м туре квалификации Евро-2024 сборная Украины сыграет с Англией. Матч пройдет 26 марта в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
Также в группе C соревнуются Северная Македония и Мальта – эти команды сыграли матч 1-го тура 2:1 в пользу македонцев. С идентичным счётом Англия победила Италию.
Евро-2024
Квалификация. 1-й тур
23 марта
Группа С
Италия – Англия 1:2
Голы: Ретеги, 56 - Райс, 13, Кейн, 44 (пен.)
Северная Македония – Мальта 2:1
Голы: Эльмас, 66, Чурлинов, 72 - Янник, 85
Группа H
Казахстан – Словения 1:2
Голы: Самородов, 24 - Брекало, 47, Ипотник,78
Дания – Финляндия 3:1
Голы: Гейлунд, 21, 82, 90+3 – Антман, 53
Сан-Марино – Северная Ирландия 0:2
Голы: Чарльз, 24, 55
Группа J
Словакия – Люксембург 0:0
Португалия – Лихтенштейн 4:0
Голы: Канселу, 8, Силва, 47, Роналду, 51 (пен.), 63
Босния и Герцеговина – Исландия 3:0
Голы: Крунич, 14, 40, Дедич, 63
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