Отбор на Евро-2024: результаты всех матчей 23 марта

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украинская команда пропускает первый тур отбора. Во 2-м туре квалификации Евро-2024 сборная Украины сыграет с Англией. Матч пройдет 26 марта в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Также в группе C соревнуются Северная Македония и Мальта – эти команды сыграли матч 1-го тура 2:1 в пользу македонцев. С идентичным счётом Англия победила Италию.

Евро-2024

Квалификация. 1-й тур

23 марта

Группа С

Италия – Англия 1:2

Голы: Ретеги, 56 - Райс, 13, Кейн, 44 (пен.)

Северная Македония – Мальта 2:1

Голы: Эльмас, 66, Чурлинов, 72 - Янник, 85

Группа H

Казахстан – Словения 1:2

Голы: Самородов, 24 - Брекало, 47, Ипотник,78

Дания – Финляндия 3:1

Голы: Гейлунд, 21, 82, 90+3 – Антман, 53

Сан-Марино – Северная Ирландия 0:2

Голы: Чарльз, 24, 55

Группа J

Словакия – Люксембург 0:0

Португалия – Лихтенштейн 4:0

Голы: Канселу, 8, Силва, 47, Роналду, 51 (пен.), 63

Босния и Герцеговина – Исландия 3:0

Голы: Крунич, 14, 40, Дедич, 63