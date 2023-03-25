Отбор на Евро-2024: расписание всех матчей 25 марта
В субботу, 25 марта, продолжатся матчи отборочного раунда Евро-2024
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Официальным транслятором квалификации Евро-2024 является Megogo. Медиасервис транслирует все матчи, кроме выступлений сборной Беларуси.
Евро-2024
Квалификация. 1-й тур
25 марта
16:00 Шотландия – Кипр (Группа А)
19:00 Беларусь – Швейцария (Группа I)
19:00 Армения – Турция (Группа D)
19:00 Израиль – Косово (Группа I)
21:45 Андорра - Румыния (Группа I)
21:45 Испания – Норвегия (Группа А)
21:45 Хорватия – Уэльс (Группа D)
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