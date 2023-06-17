Отбор на Евро-2024: расписание матчей и трансляций 17 июня
В субботу, 17 июня, будут сыграны 11 матчей 3-го тура квалификации Евро-2024
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Евро-2024
Квалификация. 3-й тур
17 июня
Группа А
19:00 Норвегия – Шотландия (Трансляция – Megogo)
21:45 Кипр - Грузия (Трансляция - Megogo)
Группа Е
21:45 Албания – Молдова (Трансляция – Megogo)
21:45 Фареры - Чехия (Трансляция - Megogo)
Группа F
19:00 Азербайджан - Эстония (Трансляция - Мегого)
21:45 Бельгия - Австрия (Трансляция - Megogo)
Группа G
16:00 Литва – Болгария (Трансляция – Megogo)
19:00 Черногория – Венгрия (Трансляция – Megogo)
Группа J
16:00 Люксембург – Лихтенштейн (Трансляция – Megogo)
21:45 Исландия - Словакия (Трансляция - Megogo)
21:45 Португалия - Босния и Герцеговина (Трансляция - Megogo)
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В пятницу, 16 июня, сборная Украины сыграла в Скопье против Северной Македонии в матче квалификации Евро-2024. Еспресо провел текстовые онлайн игры.
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