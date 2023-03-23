Отбор на Евро-2024: расписание матчей 23 марта
Сегодня, 23 марта, стартуют отборочные матчи на Евро-2024 по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сборная Украины сыграет с Англией 26 марта в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
Украинцы начинают отбор под руководством исполняющего обязанности главного тренера Руслана Ротаня, заменившего на должности уволенного в январе Александра Петракова.
Кроме Украины и Англии, в группе C сыграют Италия, Северная Македония и Мальта.
Транслятор всех матчей отбора на Евро-2024 является медиасервис Megogo.
Евро-2024
Квалификация. 1-й тур
23 марта
17:00 Казахстан - Словения (Группа H)
21:45 Италия – Англия (Группа С)
21:45 Словакия – Люксембург (Группа J)
21:45 Дания – Финляндия (Группа H)
21:45 Португалия – Лихтенштейн (Группа J)
21:45 Сан-Марино - Северная Ирландия (Группа H)
21:45 Северная Македония - Мальта (Группа С)
21:45 Босния и Герцеговина – Исландия (Группа J)
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