Отбор на Евро-2024: расписание матчей 23 марта

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сборная Украины сыграет с Англией 26 марта в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Украинцы начинают отбор под руководством исполняющего обязанности главного тренера Руслана Ротаня, заменившего на должности уволенного в январе Александра Петракова.

Кроме Украины и Англии, в группе C сыграют Италия, Северная Македония и Мальта.

Транслятор всех матчей отбора на Евро-2024 является медиасервис Megogo.

Евро-2024

Квалификация. 1-й тур

23 марта

17:00 Казахстан - Словения (Группа H)

21:45 Италия – Англия (Группа С)

21:45 Словакия – Люксембург (Группа J)

21:45 Дания – Финляндия (Группа H)

21:45 Португалия – Лихтенштейн (Группа J)

21:45 Сан-Марино - Северная Ирландия (Группа H)

21:45 Северная Македония - Мальта (Группа С)

21:45 Босния и Герцеговина – Исландия (Группа J)