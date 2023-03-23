Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт Отбор на Евро-2024: расписание матчей 23 марта

Отбор на Евро-2024: расписание матчей 23 марта

23 мартa, 2023 четверг
07:25
Спорт Сандро Тонали

Сегодня, 23 марта, стартуют отборочные матчи на Евро-2024 по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сборная Украины сыграет с Англией 26 марта в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Украинцы начинают отбор под руководством исполняющего обязанности главного тренера Руслана Ротаня, заменившего на должности уволенного в январе Александра Петракова.

Кроме Украины и Англии, в группе C сыграют Италия, Северная Македония и Мальта.

Транслятор всех матчей отбора на Евро-2024 является медиасервис Megogo.

Евро-2024

Квалификация. 1-й тур

23 марта

17:00 Казахстан - Словения (Группа H)

21:45 Италия – Англия (Группа С)

21:45 Словакия – Люксембург (Группа J)

21:45 Дания – Финляндия (Группа H)

21:45 Португалия – Лихтенштейн (Группа J)

21:45 Сан-Марино - Северная Ирландия (Группа H)

21:45 Северная Македония - Мальта (Группа С)

21:45 Босния и Герцеговина – Исландия (Группа J)

Сборная Украины
Читайте также:
Красюк і Усик
22 мартa, 2023 среда
Промоутер Усика назвал главную причину срыва боя с Фьюри
Петер Сіярто
21 мартa, 2023 вторник
Венгрия назвала условие, при котором поддержит вступление Украины в ЕС и НАТО
Китай та США
21 мартa, 2023 вторник
В сенате США инициируют отмену "нормализованных торговых отношений" с Китаем
Киев
+7°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.09
    Покупка 38.09
    Продажа 38.87
  • EUR
    Покупка 40.35
    Продажа 41.24
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
23 мартa
08:03
OPINION
Победа Украины вдохновит другие народы на борьбу против империи
08:02
РФ потеряла в Украине более 168 тыс. военных с начала полномасштабного вторжения
08:00
Эксклюзив
Полгода в плену окупантов из-за фамилии: мариупольчанку Ирину Навальную ДНРовцы обвиняют в терроризме
07:46
Сотни тысяч французов в дальнейшем выходят на улицы и объявили забастовку на фоне пенсионной реформы
07:22
Украина использует от 4 до 7 тыс. артиллерийских снарядов в день против 20 тыс. российских, - Столтенберг
07:04
РФ пытается пополнить потери привлечением срочников, а ВСУ отразили 83 российских атаки
06:43
Представители Саудовской Аравии и ОАЭ планируют инвестировать в SpaceX Илона Маска миллиарды долларов
06:20
В прошлом году Польша выделила помощь Украине почти на $7 млрд.
06:00
Dell начал продажу нового ноутбука, который может работать до 16 часов
05:35
МАГАТЭ отказалось от создания демилитаризованной зоны на ЗАЭС: предлагает другой вариант
05:04
землетрясение
В Аргентине произошло два мощных землетрясения, магнитудой до 6,5
04:37
Давление армии РФ на Бахмут падает, а ВСУ проводят в окрестностях города контратаки, - ISW
04:09
Джастин Трюдо
Байден в Канаде встретится с Трюдо: будут говорить о поддержке Украины
03:41
В Шотландии произошла авария на корабле совладельца Microsoft: 35 человек получили травмы
03:14
Главный конкурент Трампа на кандидатство в президенты США Десантис назвал Путина военным преступником
02:46
В Международном уголовном суде отреагировали на российские угрозы из-за ордера на арест Путина
02:18
Майя Санду
Президент Молдовы подписала закон о переименовании государственного языка на румынский
01:51
Представители Восточной Европы должны получить руководящие должности в ЕС и НАТО, – премьер Эстонии.
01:25
ЕСПЧ назначил на ноябрь слушание по делу "Украина против России" по Крыму
01:23
Санкции на алмазы из России: Страны G7 потребуют декларацию о происхождении бриллиантов
00:59
Генсек НАТО призвал Швейцарию пересмотреть запрет на реэкспорт оружия и боеприпасов в Украину
00:55
В США посоветовали России вывести танки из Украины, если ее беспокоит поставка снарядов с обедненным ураном
00:27
Испания присоединилась к соглашению ЕС по снабжению боеприпасов в Украину
00:09
Угроза ударов остается достаточно высокой: в Черном море маневрирует три российских ракетоносителя
2023, среда
22 мартa
23:57
Звездный конкурент Мудрика отказался уходить из "Челси"
23:40
Американцы считают кибертерроризм главной критической угрозой для США – опрос
23:23
Алгоритм действий военных после ранения: в Украине заработала онлайн-платформа Правовой навигатор
23:11
"Бред": Суркис отказался комментировать информацию о переезде Луческу во Францию
22:58
Принц Уильям посещает Польшу: встретился с военными и побывал в центре украинских беженцев.
22:43
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 22 марта
22:17
Аналитика
Сергей Згурец
Враг истощается, а ВСУ формируют кулак для ведения наступательных действий. Колонка Сергея Згурца
22:15
Вышел трейлер новой части видеоигры Counter-Strike
22:07
Канада продлила действие программы упрощенного въезда для украинцев CUAET
21:46
Зеленский поздравил мусульман с началом Рамадана
21:44
Обстрелы Сумщины: российский беспилотник сбросил взрывчатку на Краснопольскую общину
21:38
Обзор
Зеленский под Бахмутом, ракетный удар по дому в Запорожье и возможно новое наступление России. Мировые СМИ об Украине 22 марта
21:19
Зеленский вручил Харькову отличие города-героя
21:08
Обновлено
Обстрел Россией многоэтажек в Запорожье: количество пострадавших возросло до 34
20:53
Матеуш Моравецкий
Премьер Моравецкий: Польша пытается убедить Пекин не поддерживать РФ в ее агрессивной политике
20:37
Судный день для Путина: будет ли он в Гааге?
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV