Отбор на Евро-2024: Молдова совершила сенсационный камбек в матче против Польши
В 4 туре отборочного раунда Евро-2024 сборная Молдовы неожиданно победила Польшу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился со счётом 3:2 в пользу Молдовы. Хотя до 48 минут встречи Польша побеждала соперника со счетом 2:0, забили Аркадиуш Милик и Роберт Левандовски.
Настоящими героями для сборной Молдовы стали защитник Владислав Бабогло и форвард Йон Николаеску, сделавший дубль. Отметим, что защитник - футболист "Александрии" и играл за молодежные сборные Украины.
После 4-го тура отборочного раунда Евро-2024 сборная Польши имеет только 3 набранных балла (за 4 матча) и занимает лишь 4 место в турнирной таблице группы E. У Молдовы 5 очков и третья позиция.
Лидерами являются Чехия (7 очков) и Албания (6 баллов). Последнее место у Фарерских островов – 1 пункт.
Евро-2024
Квалификация. 4-й тур
20 июня
Молдова – Польша 3:2
Голы: Николаеску, 48, 79, Бабогло, 85 – Милик, 12, Левандовские, 34
- 19 июня в Транове сборная Украины в отборочном матче Евро-2024 обыграла команду Мальты.
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