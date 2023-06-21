Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился со счётом 3:2 в пользу Молдовы. Хотя до 48 минут встречи Польша побеждала соперника со счетом 2:0, забили Аркадиуш Милик и Роберт Левандовски.

Настоящими героями для сборной Молдовы стали защитник Владислав Бабогло и форвард Йон Николаеску, сделавший дубль. Отметим, что защитник - футболист "Александрии" и играл за молодежные сборные Украины.

После 4-го тура отборочного раунда Евро-2024 сборная Польши имеет только 3 набранных балла (за 4 матча) и занимает лишь 4 место в турнирной таблице группы E. У Молдовы 5 очков и третья позиция.

Лидерами являются Чехия (7 очков) и Албания (6 баллов). Последнее место у Фарерских островов – 1 пункт.

Евро-2024

Квалификация. 4-й тур

20 июня

Молдова – Польша 3:2

Голы: Николаеску, 48, 79, Бабогло, 85 – Милик, 12, Левандовские, 34