Отбор на Евро-2024: как выглядят турнирные таблицы всех групп после 4-го тура
Во вторник, 20 июня, были сыграны заключительные матчи 4-го тура отборочного раунда Евро-2024
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 4 туре Украина победила Мальту 1:0, набрала 6 очков и осталась на втором месте в турнирной таблице. Лидирует с 9 пунктами Англия. Северная Македония и Италия имеют по 3 балла. Мальта не набрала ни одного очка и идет в группе C последней.
Квалификация Евро-2024: Турнирная таблица группы сборной Украины после 4-го тура:
Фото: flashscore
Квалификация Евро-2024: Турнирные таблицы всех групп после 4-го тура:
Фото: flashscore
- 19 июня в Транове сборная Украины в отборочном матче Евро-2024 обыграла команду Мальты. Еспресо провел текстовые онлайн игры Украина - Мальта.
- 20 июня в 4 туре отборочного раунда Евро-2024 сборная Молдовы неожиданно победила Польшу.
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