Отбор на Евро-2024: как выглядят турнирные таблицы всех групп после 4-го тура

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 4 туре Украина победила Мальту 1:0, набрала 6 очков и осталась на втором месте в турнирной таблице. Лидирует с 9 пунктами Англия. Северная Македония и Италия имеют по 3 балла. Мальта не набрала ни одного очка и идет в группе C последней.

Квалификация Евро-2024: Турнирная таблица группы сборной Украины после 4-го тура:

Фото: flashscore

Квалификация Евро-2024: Турнирные таблицы всех групп после 4-го тура:

Фото: flashscore