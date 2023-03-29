Отбор на Евро-2024: как выглядят турнирные таблицы всех групп после 2-го тура
Во вторник, 28 марта, были сыграны заключительные матчи 2-го тура квалификационного раунда Евро-2024
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Группа A
Шотландия завоевала лидерство с 6 баллами. Испания занимает вторую позицию с 3 баллами.
Норвегия – третья – 1 набранный пункт. Такой же результат у Грузии.
Последнюю позицию занимает Кипр.
Группа B
Франция с 6 очками опережает Грецию и Нидерланды, набравших по 3 балла.
Ирландия и Гибралтар пока идут без баллов.
Группа C
26 марта Англия победила дома Украину 2:0, а Италия на выезде одолела с аналогичным счетом Мальту.
Сборная Англии набрала 6 баллов и стала единоличным лидером группы C. Италия имеет 3 пункта и занимает второе место, третьей идет Северная Македония, у которой также 3 балла.
Украина и Мальта не набрали ни одного пункта, команда Руслана Ротаня опережает соперника благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.
Следующую игру украинцы сыграют в гостях 16 июня против Северной Македонии.
Группа D
Лидерами группы являются Уэльс и Хорватия, имеющие в своем активе по 4 очка. Турция – третья – три балла.
Армения, возглавляемая Александром Петраковом, делит последнее место с Латвией.
Группа E
Чехия завоевала в двух матчах 4 балла и лидирует в группе. Польша идет следом, у них 3 очка.
Молдова – третья – 2 набранных балла. А Фарерские острова завоевали 1 балл.
Албания – последняя позиция.
Группа F
Австрия уверенно завоевала лидерство и с 6 очками опережает Бельгию и Швецию, у которых по 3 балла.
Эстония и Азербайджан пока без очков.
Группа G
Похожая ситуация и в этой группе, где лидером является Сербия (6 очков), а следом идут Венгрия (3) и Черногория (3).
Литва и Болгария без набранных баллов.
Группа H
После 2-х туров именно в группе H самая большая интрига. Словения с 6 очками лидирует, но следуют сразу 4 команды, которые набрали по 3 балла. Это Дания, Казахстан, Финляндия и Северная Ирландия.
Явный аутсайдер Сан-Марино проиграл два матча и занимает последнее место.
Группа I
В турнирной таблице группы I Швейцария и Румыния завоевали лидерство с 6 баллами. Косово занимает третью позицию с 2 очками.
Следом идут Андорра и Израиль, в этих странах по 1 пункту.
Последнюю позицию занимает Беларусь, проигравшая дважды подряд.
Группа J
Португалия ожидаемо набрала 6 баллов в двух матчах и лидирует в группе. Следом идет Словакия, завоевавшая 4 балла.
Босния и Герцеговина и Исландия делят третье - четвертое место с 3 очками.
Люксембург – пятый – 1 балл.
Последняя позиция у Лихтенштейна.
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