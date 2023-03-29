Отбор на Евро-2024: как выглядят турнирные таблицы всех групп после 2-го тура

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Группа A

Шотландия завоевала лидерство с 6 баллами. Испания занимает вторую позицию с 3 баллами.

Норвегия – третья – 1 набранный пункт. Такой же результат у Грузии.

Последнюю позицию занимает Кипр.

Группа B

Франция с 6 очками опережает Грецию и Нидерланды, набравших по 3 балла.

Ирландия и Гибралтар пока идут без баллов.

Группа C

26 марта Англия победила дома Украину 2:0, а Италия на выезде одолела с аналогичным счетом Мальту.

Сборная Англии набрала 6 баллов и стала единоличным лидером группы C. Италия имеет 3 пункта и занимает второе место, третьей идет Северная Македония, у которой также 3 балла.

Украина и Мальта не набрали ни одного пункта, команда Руслана Ротаня опережает соперника благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Следующую игру украинцы сыграют в гостях 16 июня против Северной Македонии.

Группа D

Лидерами группы являются Уэльс и Хорватия, имеющие в своем активе по 4 очка. Турция – третья – три балла.

Армения, возглавляемая Александром Петраковом, делит последнее место с Латвией.

Группа E

Чехия завоевала в двух матчах 4 балла и лидирует в группе. Польша идет следом, у них 3 очка.

Молдова – третья – 2 набранных балла. А Фарерские острова завоевали 1 балл.

Албания – последняя позиция.

Группа F

Австрия уверенно завоевала лидерство и с 6 очками опережает Бельгию и Швецию, у которых по 3 балла.

Эстония и Азербайджан пока без очков.

Группа G

Похожая ситуация и в этой группе, где лидером является Сербия (6 очков), а следом идут Венгрия (3) и Черногория (3).

Литва и Болгария без набранных баллов.

Группа H

После 2-х туров именно в группе H самая большая интрига. Словения с 6 очками лидирует, но следуют сразу 4 команды, которые набрали по 3 балла. Это Дания, Казахстан, Финляндия и Северная Ирландия.

Явный аутсайдер Сан-Марино проиграл два матча и занимает последнее место.

Группа I

В турнирной таблице группы I Швейцария и Румыния завоевали лидерство с 6 баллами. Косово занимает третью позицию с 2 очками.

Следом идут Андорра и Израиль, в этих странах по 1 пункту.

Последнюю позицию занимает Беларусь, проигравшая дважды подряд.

Группа J

Португалия ожидаемо набрала 6 баллов в двух матчах и лидирует в группе. Следом идет Словакия, завоевавшая 4 балла.

Босния и Герцеговина и Исландия делят третье - четвертое место с 3 очками.

Люксембург – пятый – 1 балл.

Последняя позиция у Лихтенштейна.