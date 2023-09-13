Отбор на Евро-2024: как выглядит турнирная таблица группы сборной Украины после поражения Италии
Во вторник, 12 сентября, сборная Украины проиграла в Милане Италии в отборочном матче Евро-2024
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Матч Италия – Украина закончился со счетом 2:1 в пользу итальянцев. Параллельная встреча в группе С завершилась выигрышем Северной Македонии над Мальтой (2:0).
Турнирная таблица группы сборной Украины после 6-го тура квалификации Евро-2024
Сборная Украины после 5 матчей квалификации Евро-2024 имеет 7 очков и делит 2-4 позицию в группе C с Италией (4 матча) и Северной Македонией (5). Лидирует с 13 пунктами Англия, уже сыгравшая 5 поединков.
Мальта – 0 баллов – последняя позиция за 5 матчей.
Фото: Flashscore
Сборная Украины по отбору на Евро-2024
Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта в Лондоне против Англии. Под руководством и. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2.
На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной по победам над Северной Македонией (3:2) и Мальтой (1:0).
9 сентября сборная Украины сыграла вничью 1:1 с Англией. Однако уступила Италии (1:2) в матче, прошедшем 12 сентября в Милане.
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