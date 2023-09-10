Отбор на Евро-2024: как выглядит турнирная таблица группы сборной Украины после 5-го тура
В субботу, 9 сентября, сборная Украины сыграла во Вроцлаве против Англии в 5-м туре отбора на Евро-2024
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч Украина – Англия закончился со счетом 1:1. Параллельная встреча в группе С закончилась идентично – Северная Македония отобрала баллы у Италии (1:1).
Сборная Украины после 4 матчей квалификации Евро-2024 имеет 7 очков и идет в группе C второй. Лидирует с 13 пунктами Англия, уже сыгравшая 5 поединков.
У сборной Италии всего 3 матча и 4 балла. Команда делит третье-четвертое место с Северной Македонией (4 матча). Мальта – 0 баллов – последняя позиция.
Следующий матч сборной Украины состоится 12 сентября. В соперниках Италия.
Фото: flashscore
Сборная Украины по отбору на Евро-2024
Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта в Лондоне против Англии. Под руководством и. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2.
На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной по победам над Северной Македонией ( 3:2 ) и Мальтой ( 1:0 ). Также украинцы сыграли 12 июня в товарищеском матче вничью с Германией ( 3:3 ).
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