Отбор на Евро-2024: как выглядит турнирная таблица группы сборной Украины после 1-го тура
В четверг, 23 марта, в группе сборной Украины уже были сыграны первые матчи квалификационного раунда Евро-2024
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинская команда пропускает первый тур отбора. Во 2-м туре квалификации Евро-2024 сборная Украины сыграет с Англией. Матч пройдет 26 марта в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
Также в группе C соревнуются Северная Македония и Мальта – эти команды сыграли матч 1-го тура 2:1 в пользу македонцев. С идентичным счётом Англия победила Италию.
После 1-го тура лидерство в группе С захватили именно Англия и Северная Македония. У них по 3 балла.
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