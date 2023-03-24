Отбор на Евро-2024: как выглядит турнирная таблица группы сборной Украины после 1-го тура

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украинская команда пропускает первый тур отбора. Во 2-м туре квалификации Евро-2024 сборная Украины сыграет с Англией. Матч пройдет 26 марта в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Также в группе C соревнуются Северная Македония и Мальта – эти команды сыграли матч 1-го тура 2:1 в пользу македонцев. С идентичным счётом Англия победила Италию.

После 1-го тура лидерство в группе С захватили именно Англия и Северная Македония. У них по 3 балла.