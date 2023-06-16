Отбор на Евро-2024: как выглядит таблица нашей группы после победы Украины в матче против Северной Македонии
В пятницу, 16 июня, сборная Украины обыграла Северную Македонию в 3-м туре квалификационного раунда Евро-2024
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч проходил в Скопье на стадионе "Тоше Проэски". Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу Украины.
В турнирной таблице группы C сборная Украины и Северная Македония делят 2-4 позицию с Италией, у команд по 3 балла за 2 матча.
Лидером отборочной группы является Англия, набравшая 9 баллов за 3 матча. Мальта проиграла все поединки – 0 набранных баллов.
Турнирная таблица группы сборной Украины после 3-го тура:
- 16 июня в 3-м туре квалификации Евро-2024 сборная Украины обыграла Северную Македонию со счетом 3:2. Еспресо провел текстовую онлайн-трансляцию.
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