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Отбор на Евро-2024: как выглядит таблица нашей группы после победы Украины в матче против Северной Македонии

16 июня, 2023 пятница
23:59
Спорт

В пятницу, 16 июня, сборная Украины обыграла Северную Македонию в 3-м туре квалификационного раунда Евро-2024

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч проходил в Скопье на стадионе "Тоше Проэски". Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу Украины.

В турнирной таблице группы C сборная Украины и Северная Македония делят 2-4 позицию с Италией, у команд по 3 балла за 2 матча.

Лидером отборочной группы является Англия, набравшая 9 баллов за 3 матча. Мальта проиграла все поединки – 0 набранных баллов.

Турнирная таблица группы сборной Украины после 3-го тура:

Кваліфікація Євро-2024: таблиця групи збірної України

Сборная Украины
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