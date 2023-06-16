Отбор на Евро-2024: как выглядит таблица нашей группы перед матчем Северная Македония - Украина

Об этом сообщает Еспресо. ТВ.

Сборная Англии набрала 6 очков и стала единоличным лидером группы C. Италия имеет 3 пункта и занимает второе место, третьей идет Северная Македония, у которой также 3 балла.

Украина и Мальта не набрали ни одного очка, команда Сергея Реброва опережает соперника благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Северная Македония – Украина в 3-м туре квалификации Евро-2024.

Медиасервис Megogo и региональные каналы "Суспільного" проведут видеотрансляцию матча Северная Македония – Украина. Стартовый свисток раздастся в 21:45.

Евро-2024

Квалификация. 3-й тур

16 июня

Северная Македония – Украина

Скопье, Национальная Арена "Тоше Проэски"

Начало в 21:45

Трансляция - Megogo и региональные каналы "Суспільного"