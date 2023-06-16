Отбор на Евро-2024: как выглядит таблица нашей группы перед матчем Северная Македония - Украина
Сегодня, 16 июня, сборная Украины сыграет против Северной Македонии в 3-м туре квалификационного раунда Евро-2024
Об этом сообщает Еспресо. ТВ.
Сборная Англии набрала 6 очков и стала единоличным лидером группы C. Италия имеет 3 пункта и занимает второе место, третьей идет Северная Македония, у которой также 3 балла.
Украина и Мальта не набрали ни одного очка, команда Сергея Реброва опережает соперника благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.
Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Северная Македония – Украина в 3-м туре квалификации Евро-2024.
Медиасервис Megogo и региональные каналы "Суспільного" проведут видеотрансляцию матча Северная Македония – Украина. Стартовый свисток раздастся в 21:45.
Евро-2024
Квалификация. 3-й тур
16 июня
Северная Македония – Украина
Скопье, Национальная Арена "Тоше Проэски"
Начало в 21:45
Трансляция - Megogo и региональные каналы "Суспільного"
- 12 июня Украина в товарищеском матче сыграла вничью с Германией . Еспресо провел текстовый онлайн игры.
- Во время матча Германия - Украина болельщики провели флешмоб в благодарность за предоставленные ВСУ танки Leopard.
- Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал ничью 3:3 в товарищеском матче с Германией достойным результатом.
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