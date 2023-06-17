Отбор на Евро-2024: Бельгия и Австрия сыграли вничью в центральном матче дня
Сегодня, 17 июня, сборная Бельгии и Австрия сыграли вничью в отборе на Евро-2024
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился со счётом 1:1. За Бельгию на 61-й минуте забил Ромелу Лукаку, для Австрии автоголом отличился Орель Мангала.
В таблице группы F в отборе на Евро-2024 сборная Бельгии за 3 матча набрала 7 очков. Следом идет Австрия с 4 баллами в двух поединках.
Третья – Швеция – 3 набранных пункта. У Эстонии и Азербайджана по балу.
Евро-2024
3-й тур
17 июня
Бельгия – Австрия 1:1
Голы: Лукаку, 61 – Мангала, 22 (авт.)
- 16 июня в 3-м туре квалификации Евро-2024 сборная Украины обыграла Северную Македонию со счетом 3:2. Еспресо провел текстовую онлайн-трансляцию.
- 17 июня сборная Норвегии уступила Шотландии в отборе на Евро-2024.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.8
Покупка 36.8Продажа 37.37
-
EUR
Покупка 40.14Продажа 40.91
- Актуальное
- Важное