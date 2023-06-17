Отбор на Евро-2024: Бельгия и Австрия сыграли вничью в центральном матче дня

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился со счётом 1:1. За Бельгию на 61-й минуте забил Ромелу Лукаку, для Австрии автоголом отличился Орель Мангала.

В таблице группы F в отборе на Евро-2024 сборная Бельгии за 3 матча набрала 7 очков. Следом идет Австрия с 4 баллами в двух поединках.

Третья – Швеция – 3 набранных пункта. У Эстонии и Азербайджана по балу.

Евро-2024

3-й тур

17 июня

Бельгия – Австрия 1:1

Голы: Лукаку, 61 – Мангала, 22 (авт.)