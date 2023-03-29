Отбор на Евро-2024: Беларусь проиграла во втором матче подряд, на этот раз – Румынии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой Румынии со счётом 2:1. В ворота белорусов забили Андрей Бурке и Николае Станча. Единственный мяч для Белоруси на 86-й минуте оформил Владислав Морозов.

В турнирной таблице группы I Швейцария и Румыния завоевали лидерство с 6 баллами. Косово занимает третью позицию с 2 очками.

Следом идут Андорра и Израиль, в этих странах по 1 пункту.

Последнюю позицию занимает Беларусь, проигравшая дважды подряд.

Евро-2024

Квалификация. 2-й тур

28 марта

Румыния – Беларусь 2:1

Голы: Станча, 17, Бурке, 19 - Морозов, 86