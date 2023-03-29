Отбор на Евро-2024: Беларусь проиграла во втором матче подряд, на этот раз – Румынии
Во 2-м туре квалификационного раунда Евро-2024 сборная Румынии обыграла Беларусь
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой Румынии со счётом 2:1. В ворота белорусов забили Андрей Бурке и Николае Станча. Единственный мяч для Белоруси на 86-й минуте оформил Владислав Морозов.
В турнирной таблице группы I Швейцария и Румыния завоевали лидерство с 6 баллами. Косово занимает третью позицию с 2 очками.
Следом идут Андорра и Израиль, в этих странах по 1 пункту.
Последнюю позицию занимает Беларусь, проигравшая дважды подряд.
Евро-2024
Квалификация. 2-й тур
28 марта
Румыния – Беларусь 2:1
Голы: Станча, 17, Бурке, 19 - Морозов, 86
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