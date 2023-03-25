Отбор на Евро-2024: Армения проиграла Турции в первом матче Петракова
В 1-м туре отборочного раунда Евро-2024 сборная Армении уступила Турции
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился поражением Армении со счётом 1:2. За Турцию голами отличились Керем Актюркоглу и Оркун Кокджу. Единственный гол для армян оформил забивший в собственные ворота турецкий центрбек Озан Кабак.
Матч против Турции был дебютным для экс-тренера сборной Украины Александра Петракова, возглавившего сборную Армении.
В группе D за выход на Евро-2024 также соревнуются Хорватия, Латвия и Уэльс.
Евро-2024
Квалификация. 1-й тур
25 марта
Армения – Турция 1:2
Голы : Кабак, 10 (авт.) - Кокджу, 35, Актюркоглу, 64
- 25 марта в 1 туре отборочного раунда Евро-2024 сборная Шотландии разгромно победила Кипр.
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