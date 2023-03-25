Отбор на Евро-2024: Армения проиграла Турции в первом матче Петракова

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился поражением Армении со счётом 1:2. За Турцию голами отличились Керем Актюркоглу и Оркун Кокджу. Единственный гол для армян оформил забивший в собственные ворота турецкий центрбек Озан Кабак.

Матч против Турции был дебютным для экс-тренера сборной Украины Александра Петракова, возглавившего сборную Армении.

В группе D за выход на Евро-2024 также соревнуются Хорватия, Латвия и Уэльс.

Евро-2024

Квалификация. 1-й тур

25 марта

Армения – Турция 1:2

Голы : Кабак, 10 (авт.) - Кокджу, 35, Актюркоглу, 64