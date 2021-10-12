Отбор на ЧМ-2022: результаты всех матчей понедельника
В понедельник, 11 октября, были сыграны матчи 8-го тура европейской квалификации ЧМ-2022
Об этом сообщает Еспресо.TV.
ЧМ-2022
Квалификация. 8-й тур
11 октября
Группа Е
Беларусь - Чехия 0: 2
Голы: Шик, 22 Гложек, 65
Эстония - Уэльс 0: 1
Гол: Мур, 12
Группа G
Латвия - Турция 1: 2
Голы: Демирал, 70 (авт.) - Дурсун, 76, Йилмаз, 90 9 (пен.)
Норвегия - Черногория 2: 0
Голы: Ельюннусси, 29, 90 6
Нидерланды - Гибралтар 6: 0
Голы: ван Дейк, 9, Деппа, 21 45 + 3 (пен.), Думфрис, 48, Груневелд, 75, Маллен, 86
Группа Н
Кипр - Мальта 2: 2
Голы: Папулис, 7, Сотириу, 80 - Мускат, 53, Дегабриеле, 90+8
Хорватия - Словакия 2: 2
Голы: Крамарич, 25 Модрич, 71 - Шранц, 20, Гараслин, 45
Словения - Россия 1: 2
Голы: Иличич, 40 - Дивеев, 28, Джикия, 32
Группа J
Румыния - Армения 1: 0
Гол: Митрица, 26
Исландия - Лихтенштейн 4: 0
Голы: Тордарсон, 19 Гудмундссон, 35 (пен.), 79 (пен.), Гудйохнссен, 89
Северная Македония - Германия 0: 4
Голы: Хаверц, 50, Вернер, 70, 73, Мусиала, 83
- Напомним, 9 октября сборная Боснии и Герцеговины победила Казахстан в квалификации чемпионата мира-2022 и опередила Украину в турнирной таблице группы D.
- После этого в субботу сборная Украины победила в Хельсинки Финляндию и вернула себе вторую позицию.
- 11 октября во 8-м туре квалификационного раунда ЧМ-2022 Кипр упустил победу над Мальтой.
- В другом матче сборная Германии крупно победила Северную Македонию и вышла на ЧМ-2022.
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