Отбор газа из подземных хранилищ Украины в 2021 году ускорился в 3,5 раза: в Укртрансгазе назвали причину
Отбор газа из подземных газохранилищ (ПХГ) Украины в 2021 году ускорился в 3,5 раза из-за более раннего начала сезона отбора и реэкспорта компаниями-нерезидентами осенью
Об этом сообщила пресс-служба Укртрансгаза.
"В течение октября текущего года из украинских ПХГ было физически отобрано 0,7 млрд куб. м газа. Этот показатель в 3,5 раза выше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.
Причинами такой разницы в Укртрансгазе назвали начало сезона отбора в этом году на две недели раньше прошлогоднего, а также реэкспорт компаниями-нерезидентами части запасов для дальнейшей реализации на рынке ЕС в период пиковых цен на газ осенью.
По данным компании, по состоянию на 1 ноября объемы газа в подземных хранилищах Украины достигли 18 млрд куб. м, что на 13% больше средних показателей за период с 2011 по 2019 годы и подтверждает готовность сети украинских газохранилищ к прохождению зимы, при условии стабильной ситуации в энергобалансе Украины.
В пресс-службе добавили, что по состоянию на 1 ноября трейдеры хранят в режиме "Таможенный склад" 2 млрд куб. м газа, что в 5 раз меньше сравнимого с аналогичным периодом прошлого года.
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