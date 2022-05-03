"Отблагодарить всех, кто помогает украинцам": правительство Латвии предлагает ввести льготы для людей, приютивших беженцев
Для жителей Латвии, принимающих вынужденно перемещенных людей из Украины, планируют организовать выплаты из государственного бюджета
Об этом пишет Baltic News Network.
Во вторник, 3 мая, правительство внесло изменения в Закон о помощи гражданскому населению Украины. Теперь за них должен проголосовать Сейм.
По данным издания, люди в Латвии, предоставляющие жилье украинским беженцам, будут иметь право на государственную компенсацию в размере 100 евро в месяц за одного беженца и дополнительную сумму в размере 50 евро за каждого следующего беженца. Сумма компенсации не может превышать 300 евро в месяц.
Министр благосостояния Латвии Гатис Элитис сказал, что так хотят отблагодарить тех, кто помогает украинскому народу.
"В целом считается, что в кризисной ситуации каждый человек показывает свою истинную природу и среду, которую создает вокруг себя. Война, вызванная Россией в Украине, подчеркнула ценности, культуру и восприятие жизни латвийцев, что выражается в попытках оказать помощь, пожертвования и волонтерскую работу для поддержки людей, которые испытывают трудности и страдают. Я счастлив и благодарен как министр и житель Латвии. Я хочу отблагодарить всех, кто помогает украинцам", - сказал он.
Чтобы получить выплаты, жители Латвии должны подать официальный запрос в городскую администрацию, на территории которой находится их имущество. Также необходимо будет указать следующую информацию: адрес, где находятся украинские беженцы, размер жилой площади, запланированный срок проживания, а также подтверждение того, что жилая площадь, предоставляемая людям, безопасна и пригодна для проживания.
- По состоянию на 26 апреля в Латвии находились около 25 тысяч вынужденно переселенных людей из Украины.
- 29 апреля во время экстренного заседания правительство Латвии поддержало новый план помощи украинским беженцам.
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