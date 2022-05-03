"Отблагодарить всех, кто помогает украинцам": правительство Латвии предлагает ввести льготы для людей, приютивших беженцев

Об этом пишет Baltic News Network.



Во вторник, 3 мая, правительство внесло изменения в Закон о помощи гражданскому населению Украины. Теперь за них должен проголосовать Сейм.



По данным издания, люди в Латвии, предоставляющие жилье украинским беженцам, будут иметь право на государственную компенсацию в размере 100 евро в месяц за одного беженца и дополнительную сумму в размере 50 евро за каждого следующего беженца. Сумма компенсации не может превышать 300 евро в месяц.



Министр благосостояния Латвии Гатис Элитис сказал, что так хотят отблагодарить тех, кто помогает украинскому народу.



"В целом считается, что в кризисной ситуации каждый человек показывает свою истинную природу и среду, которую создает вокруг себя. Война, вызванная Россией в Украине, подчеркнула ценности, культуру и восприятие жизни латвийцев, что выражается в попытках оказать помощь, пожертвования и волонтерскую работу для поддержки людей, которые испытывают трудности и страдают. Я счастлив и благодарен как министр и житель Латвии. Я хочу отблагодарить всех, кто помогает украинцам", - сказал он.



Чтобы получить выплаты, жители Латвии должны подать официальный запрос в городскую администрацию, на территории которой находится их имущество. Также необходимо будет указать следующую информацию: адрес, где находятся украинские беженцы, размер жилой площади, запланированный срок проживания, а также подтверждение того, что жилая площадь, предоставляемая людям, безопасна и пригодна для проживания.

По состоянию на 26 апреля в Латвии находились около 25 тысяч вынужденно переселенных людей из Украины.

29 апреля во время экстренного заседания правительство Латвии поддержало новый план помощи украинским беженцам.