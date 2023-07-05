Об этом Александр Сырский написал в телеграме.

"Бахмутское направление. Силы обороны имеют успехи. Штурмовые подразделения 10-й бригады "Эдельвейс" штурмуют позиции россиян на северных подступах к Бахмуту. Был отбит ряд территорий и уничтожено значительное количество живой силы врага. Слава украинским воинам" .

Сырский также добавил видео.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донбасса и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня Анна Маляр сообщила, что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ уволили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ривнопиль Донецкой области.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что уже освобожденные ВСУ населенные пункты не были "главным событием" - это лишь вступление к большому контрнаступлению.

3 июля Анна Маляр проинформировала, что за прошедшую неделю украинские военные уволили около 38 кв. км территорий.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец сообщил, что на днях под Бахмутом ВСУ выбили противника из посадок, прилегающих к Клищиевке, - на ключевых опорных пунктах оборона россиян посыпалась.

В среду, 5 июля, стало известно, что ВСУ преуспевают в районе Клищиевки на Бахмутском направлении - сейчас украинские воины закрепляются на достигнутых позициях.