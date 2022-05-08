Отбирают у местных документы и обещают отдать в понедельник: В Запорожье РФ пытается обманом организовать празднование 9 мая

Об этом сообщили в отчете Запорожской ОВА.

Для того чтобы реализовать "картинку" празднования 9 мая оккупанты прибегают к разным нечестным способам.

"Например, в Энергодаре отбирают у местных документы и обещают отдать именно 9 мая - в надежде, что большое количество украинцев соберется в одном месте и создаст необходимую картинку для российских телеканалов. Правда, свой парад в городе они называют не парадом, а акцией бессмертный полк". ю но это дело не меняет. Для того, чтобы провести падобосвященное мероприятие в Энергодаре перекрывают движение в части города и выезды со дворов. В Каменце-Днепровской заставляют в понедельник прийти на работу и принять участие в параде", - рассказали в ОВА.

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