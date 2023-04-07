Об этом сообщили в telegram-канале ДБР.

Отмечается, что работники ДБР сообщили о подозрении начальнику материального обеспечения одной из воинских частей Одесчины, требовавшего из подчиненных военнослужащих отдавать ему часть ежемесячных надбавок, установленных на период военного положения.

В случае отказа он угрожал подчиненным проблемами с прохождением службы и даже физической расправой.

"Сейчас работники ДБР задокументировали более 30 фактов вымогательства и получения должностным лицом денег с подчиненных на общую сумму более 600 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что военнослужащему сообщено о подозрении в требовании чужого имущества с угрозой насилия, получении неправомерной выгоды, умышленном неисполнении приказа, применении насилия к подчиненному (по ч. 4 ст. 189, ч. 1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - отмечается в сообщении.