Видео опубликовала Госпогранслужба Украины.

Сначала оккупанты обстреливали позиции украинских военных из минометов, а также реактивной и ствольной артиллерии. Затем решили идти на штурм двумя взводами пехоты вместе с боевой техникой. Однако пограничники разбили наступление противника, уничтожили технику и заставили врага бежать, оставляя своих погибших и раненых.

"В результате боя пограничники отбили жестокий штурм врага и взяли в плен 35-летнего раненого контрактника из Ростовской области. Пленному была оказана необходимая медицинская помощь, его передали для пополнения обменного фонда", – рассказывают в Госпогранслужбе.

В Харьковской области Вооруженные Силы Украины воюют за освобождение 24 населенных пунктов.

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