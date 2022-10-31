Отбили штурм и взяли пленника: пограничники показали свою работу в Донецкой области
В Донецкой области украинские пограничники отбили штурм вражеских взводов пехоты, уничтожили БМП вместе с экипажем и пополнили обменный фонд
Видео опубликовала Госпогранслужба Украины.
Сначала оккупанты обстреливали позиции украинских военных из минометов, а также реактивной и ствольной артиллерии. Затем решили идти на штурм двумя взводами пехоты вместе с боевой техникой. Однако пограничники разбили наступление противника, уничтожили технику и заставили врага бежать, оставляя своих погибших и раненых.
"В результате боя пограничники отбили жестокий штурм врага и взяли в плен 35-летнего раненого контрактника из Ростовской области. Пленному была оказана необходимая медицинская помощь, его передали для пополнения обменного фонда", – рассказывают в Госпогранслужбе.
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