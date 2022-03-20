Отбили 7 атак, уничтожили самолет, вертолет, 24 единицы техники и 170 "орков", - ООС
На Донецком и Луганском направлениях украинские воины продолжают защищать нашу землю
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил, информирует Еспресо.TV
"Благодаря умелым действиям и мастерству наших воинов в течение текущих суток были успешно отражены семь атак врага. Общие потери живой силы противника составляют около 170 человек", - говорится в сообщении.
Также украинские защитники уничтожили 12 танков, 9 БМП, 3 автомобиля врага.
"Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили вражеский самолет Су-34 и вертолет оккупантов", - отмечают защитники Донбасса.
- Напомним, сегодня, 20 марта, на Донбассе также ликвидировали командира разведроты "ДНР" "Людоеда".
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