Отбили 3 атаки, уничтожили 60 врагов и 12 единиц техники, в том числе 1 самолет, - ОТГ "Восток"
В течение суток, 6 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска совершили 3 атаки, продолжаются бои
Об этом сообщают в штабе оперативно-тактической группировки "Восток".
Украинские защитники уничтожили: личного состава – до 60 человек, танков – 3 шт., БМП – 1 шт., миномет с расчетом – 1 шт., АТ – 6 шт, самолетов – 1 единица.
"Демилитаризация" рашистов продолжается, украинские воины продолжают уверенно отправлять захватчиков на тот свет. Тем более, что сегодня в аду окончательно прописался известный фашист Жириновский. Следовательно, ему будет с кем поговорить о Чернобаевке", - отмечают в штабе.
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