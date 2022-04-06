Отбили 3 атаки, уничтожили 60 врагов и 12 единиц техники, в том числе 1 самолет, - ОТГ "Восток"

Об этом сообщают в штабе оперативно-тактической группировки "Восток".

Украинские защитники уничтожили: личного состава – до 60 человек, танков – 3 шт., БМП – 1 шт., миномет с расчетом – 1 шт., АТ – 6 шт, самолетов – 1 единица.

"Демилитаризация" рашистов продолжается, украинские воины продолжают уверенно отправлять захватчиков на тот свет. Тем более, что сегодня в аду окончательно прописался известный фашист Жириновский. Следовательно, ему будет с кем поговорить о Чернобаевке", - отмечают в штабе.

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