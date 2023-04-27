От "зубов дракона" до обустройства блиндажей: в Мариуполе оккупанты обустраивают укрепления, - Андрющенко
В оккупированном Мариуполе россияне перешли от установки "зубов дракона" к обустройству блиндажей и огневых позиций
Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире Еспресо.
По словам чиновника, россияне продолжают строить укрепления и обустраивают огневые позиции.
"Перешли уже от "зубов дракона" к фактически обустройству блиндажей, уже везут дерево, то есть идет укрепление для пехоты, а не для борьбы с нашими танками. Поэтому россияне окапываются достаточно мощно вокруг города, в Мариупольском районе, по всем направлениям", - сказал Андрющенко.
Роют окопы оккупанты и со стороны Новоазовска – советник отметил, что, похоже, с этой стороны враг ожидает нападения.
- Российская армия перевозит военную технику из временно оккупированного Мариуполя дальше в Крым, маскируя ее под гражданские автомобили.
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