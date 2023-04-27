Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире Еспресо.

По словам чиновника, россияне продолжают строить укрепления и обустраивают огневые позиции.

"Перешли уже от "зубов дракона" к фактически обустройству блиндажей, уже везут дерево, то есть идет укрепление для пехоты, а не для борьбы с нашими танками. Поэтому россияне окапываются достаточно мощно вокруг города, в Мариупольском районе, по всем направлениям", - сказал Андрющенко.

Роют окопы оккупанты и со стороны Новоазовска – советник отметил, что, похоже, с этой стороны враг ожидает нападения.