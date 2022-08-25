Об этом пишет Forbes.

Новая экзопланета получила название TOI-1452 b. Она вращается вокруг одной из двух небольших звезд, расположенных в созвездии Дракона. TOI-1452 b находится между линией замерзания и зоной кипения, что объясняет существование жидкой воды.

Пока ученым известно, что TOI-1452 b на 70% больше Земли и почти в пять раз превышает ее по массе. Предварительно считается, что экзопланета каменистая, а масса воды составляет 30% массы планеты. Приблизительная средняя температура на поверхности составляет +53°C.

TOI-1452 b расположена довольно близко к Земле (100 световых лет), поэтому ученые планируют подробно ее изучать. Для этого привлекут телескоп Джеймс Уэбб.

Напомним, недавно телескоп "Джеймс Уэбб" сделал подробные фото Юпитера.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb