От Земли за 100 световых лет. Ученые обнаружили планету, полностью покрытую водой
Исследователи Монреальского университета (Канада) с помощью телескопа TESS обнаружили новую экзопланету, которая, вероятно, полностью покрыта толстым слоем воды
Об этом пишет Forbes.
Новая экзопланета получила название TOI-1452 b. Она вращается вокруг одной из двух небольших звезд, расположенных в созвездии Дракона. TOI-1452 b находится между линией замерзания и зоной кипения, что объясняет существование жидкой воды.
Пока ученым известно, что TOI-1452 b на 70% больше Земли и почти в пять раз превышает ее по массе. Предварительно считается, что экзопланета каменистая, а масса воды составляет 30% массы планеты. Приблизительная средняя температура на поверхности составляет +53°C.
TOI-1452 b расположена довольно близко к Земле (100 световых лет), поэтому ученые планируют подробно ее изучать. Для этого привлекут телескоп Джеймс Уэбб.
- Напомним, недавно телескоп "Джеймс Уэбб" сделал подробные фото Юпитера.
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