От "зеленых человечков" до "зеленых чудиков". Рада не смогла лишить Геращенко права участвовать в пяти заседаниях парламента

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В пятницу, 5 ноября, Верховная Рада рассмотрела вопрос о лишении Ирины Геращенко от участия в пяти пленарных заседаниях парламента. Решения об отстранении не поддержали. За проголосовало 190 нардепов.



Благодарю все фракции. Уважаемые "слуги", я чувствую себя именинницей. Сколько теплых слов от фракций я не слышала со дня юбилея. Но есть глас народа, и я предлагаю "слугам" спуститься поближе к народу. Когда вы услышите, о чем там говорят, поймете, что наша политическая команда - это интеллигентные, дипломатические политики, которые очень корректно высказываются обо всем, что происходит в сессионном зале", - прокомментировала Геращенко после голосования.



Она напомнила, что два с половиной года назад украинцы поддержали партию слуг народа и "поверили в то, что придут "зеленые" волшебники, которые сделают в стране "чудо странное". А пришли зеленые чудики, которые сломали все, что возможно".

Напомним, в сентябре 2019 года Ирина Геращенко во время выступления с трибуны Верховной Рады сравнила "слуг" с "зелеными человечками".

4 ноября Рада внесла в повестку дня рассмотрение решения об отстранении Ирины Геращенко от пяти пленарных заседаний ВР за высказывание 2019 года.