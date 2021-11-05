От "зеленых человечков" до "зеленых чудиков". Рада не смогла лишить Геращенко права участвовать в пяти заседаниях парламента
Верховная Рада Украины не поддержала отстранение соглавы фракции "Европейской Солидарности" Ирины Геращенко от участия в пяти пленарных заседаниях за ее высказывание в 2019 году о "зеленых человечках"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В пятницу, 5 ноября, Верховная Рада рассмотрела вопрос о лишении Ирины Геращенко от участия в пяти пленарных заседаниях парламента. Решения об отстранении не поддержали. За проголосовало 190 нардепов.
Благодарю все фракции. Уважаемые "слуги", я чувствую себя именинницей. Сколько теплых слов от фракций я не слышала со дня юбилея. Но есть глас народа, и я предлагаю "слугам" спуститься поближе к народу. Когда вы услышите, о чем там говорят, поймете, что наша политическая команда - это интеллигентные, дипломатические политики, которые очень корректно высказываются обо всем, что происходит в сессионном зале", - прокомментировала Геращенко после голосования.
Она напомнила, что два с половиной года назад украинцы поддержали партию слуг народа и "поверили в то, что придут "зеленые" волшебники, которые сделают в стране "чудо странное". А пришли зеленые чудики, которые сломали все, что возможно".
- Напомним, в сентябре 2019 года Ирина Геращенко во время выступления с трибуны Верховной Рады сравнила "слуг" с "зелеными человечками".
- 4 ноября Рада внесла в повестку дня рассмотрение решения об отстранении Ирины Геращенко от пяти пленарных заседаний ВР за высказывание 2019 года.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.06
Покупка 26.06Продажа 26.3
-
EUR
Покупка 30Продажа 30.39
- Актуальное
- Важное