От Зеленского в Вильнюсе ждали конкретики по вступлению в НАТО и ЕС, а он предлагает провести Евробаскет, - литовский журналист

Журналист сообщил об этом в программе "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.

"Я бы не сказал, что есть какие-то преграды на пути Украины к европейской и евроатлантической интеграции. Думаю, что не хватает, все же, конкретики, конкретных инициатив: Украина сделает то, то и то - этого не услышали от президента Зеленского в Вильнюсе и на этот раз. Мои коллеги и я надеялись, что мы услышим о конкретных шагах, которые Украина обязалась пройти на ускоренном пути в Европейский союз и НАТО. Этого ждали от Зеленского, но он этого шанса не использовал", - отметил Чернишук.

Журналист сообщил, что сейчас единственной конкретной инициативой от президента Украины является проведение чемпионата Европы по баскетболу совместно с Литвой.

"От Зеленского ждали сообщения, что уже сделано и что Украина еще планирует сделать. Было бы логично показать фундамент и путь Украины. Но этой инициативы "наш путь" не было", - отметил Чернишук.





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