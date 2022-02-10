"От Зеленского конкретики не слышали, не понимаем "красных линий" власти": политолог Таран объяснил, как усилить позицию Украины в Нормандском формате

Об этом он сказал в эфире программы "Содержительно" на Еспресо.TV.



"Сейчас существует в публичном доступе кластеризация со стороны Франции, Германии, Украины и России. Эти кластеры между собой существенно отличаются и это одна из причин, почему до этого времени Минские соглашения не реализуются. Украина настаивает, что должен быть выполнен фактор безопасности, а затем политическая составляющая. Российская сторона говорит наоборот. А у Франции и Германии есть компромиссный вариант - идти параллельно", - отметил Таран.



Политолог напомнил, что Минские соглашения подписывались, когда Украина потеряла стратегический план в Дебальцево.



"Оно по Минским соглашениям должно быть под контролем Украины. Первое, что сейчас должна сделать Украина - это настаивать на том, чтобы после прекращения огня стороны разошлись и заняли те позиции,

как это написано в документах. Только после этого двигаться дальше", - сказал он.



Таран считает, что если бы Украина занимала более жесткую позицию, то это усилило бы наши переговорные позиции.



"Дала бы возможности нашим союзникам (США, Великобритания) дополнительные аргументы для давления на Россию. Мы видим этого не происходит и действительно мы до конца не понимаем, а какие "красные линии" есть у действующей власти. Конкретики от президента Зеленского мы не слышали , его позиции не хватает", - подытожил политолог.

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