Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Были Хиросима и Нагасаки (японские города, на которые были совершены ядерные атаки вооруженными силами США при президентстве Гарри Трумэна в конце Второй мировой войны, - ред.), из опыта которых было очевидно кто погиб, а кто выжил. Там много людей погибли потому, что никто не знал что делать и вообще люди не знали об этом ядерном ударе, но даже в Хиросиме были люди, оторые выжили, находясь близко к эпицентру взрыва и случайно находившиеся под землей, в подвалах, то есть чем больше людей спрячутся в подземном укрытии, тем больше их выживет. И наоборот люди, которые будут над землей, не в укрытиях, то из них очень многие погибнут. Это связано с факторами поражения ядерного взрыва, потому что атомная бомба убивает двумя основными факторами: вспышка, то есть световое излучение, вызывающее серьезные ожоги в радиусе десятков километров и второй, самый смертельный фактор – это взрывная волна, которая превращает все в пыль в нескольких километрах, и от этих двух факторов хорошо защищают именно подземные укрытия, потому что взрывная волна преимущественно распространяется над землей, а световое излучение под землей вас не достанет", - объяснил химик.



Глеб Репич заметил относительно радиоактивного заражения, которого так все боятся, так это из-за пыли, которая образуется после взрыва и затем оседает на поверхность земли, она опасна при попадании на человека в виде пыли или дождя с пылью, потому что может вызвать серьезные радиационные поражения. Так вот, если вы будете пережидать этот момент под землей, в бомбоубежищах или подвалах, то вы будете очень хорошо обезопасены от серьезных поражений. Лучше переждать как минимум одни сутки, а еще лучше посидеть в укрытии несколько дней, пока уровень радиации спадет настолько, чтобы не представлять угрозы жизни человека.

Также магистр в области телекоммуникаций и радиосистем, изучавший вопросы радиации и радиоактивности Роман Павлюк отметил, что если человек выжил в первые минуты после ядерного удара, то существует большая вероятность того, что он будет жить дальше

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