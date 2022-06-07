Об этом в Фейсбуке сообщил депутат облсовета, советник главы ОВА Сергей Хлань.

"Херсонщина. По предварительным данным, от взрыва в "Ностальжи" пострадал персонал. Конечно, жаль обычных людей, но что другое вы ожидали от "русского мира"? Но тут вопрос немного шире. Город ОККУПИРОВАН, и для кого вообще открыли эти рестораны?" "Для людей, которые сидят дома и считают последние копейки? В городе, где дефицит еды и медикаментов. Сейчас деньги на рестораны в Херсоне есть только у российских офицеров", - написал Хлань.

Он также поднял вопрос о деятельности городских властей и, в частности, мэра в оккупированном Херсоне. Хлань убежден, что использование городских средств на благоустройство в нынешних условиях, а именно — на фонтаны, клумбы — нецелесообразно.

"Существует множество вариантов, куда можно тратить бюджетные средства, чтобы поддержать херсонцев в оккупации, но городские власти тратят бюджет на благоустройство... Городские власти Херсона переживают, чтобы оккупантам было приятно находиться в городе? Чтобы оккупанты имели картинку, как хорошо и хорошо живется Херсону?Не знаю, как вам, но у меня полное впечатление, что городским властям Херсона безразлично, в каком государстве жить", - считает депутат.

По словам Хланя, мэр Игорь Колыхаев так и не уехал из города и "нормально себя чувствует в оккупированном Херсоне", а оккупанты не имеют к нему претензий.

6 июня в Херсонской области были слышны взрывы. В местных пабликах писали, что взрывы слышны между границами Херсонской и Николаевской областей, ведь там идут артиллерийские бои.

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